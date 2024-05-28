31-летняя Джессика Кэмпбелл может стать первой женщиной-тренером в НХЛ. Ее рассмотрят в штаб Байлсмы в «Сиэтле»

Женщина может войти в тренерский штаб клуба НХЛ.

« » ранее объявил о назначении , обладателя Кубка Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году, на пост главного тренера команды.

Специалист сообщил, что 31-летняя Джессика Кэмпбелл может быть включена в его тренерский штаб в «Сиэтле». Ее кандидатура будет рассмотрена клубом.

Женщина прежде никогда не работала на постоянной основе в тренерском штабе клуба .

Кэмпбелл на протяжении двух последних сезонов входит в тренерский штаб Байлсмы в « » – фарм-клубе «Сиэтла».

В прошлом сезоне клуб играл в финале , в этом – дошел до полуфинала Кубка Колдера, где сыграет с «Милуоки».