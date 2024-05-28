31-летняя Джессика Кэмпбелл может стать первой женщиной-тренером в НХЛ. Ее рассмотрят в штаб Байлсмы в «Сиэтле»

Теги НХЛ женский хоккей АХЛ Дэн Байлсма Сиэтл Коачелла Вэлли Хоккей

Женщина может войти в тренерский штаб клуба НХЛ.

«Сиэтл» ранее объявил о назначении Дэна Байлсмы, обладателя Кубка Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году, на пост главного тренера команды.

Специалист сообщил, что 31-летняя Джессика Кэмпбелл может быть включена в его тренерский штаб в «Сиэтле». Ее кандидатура будет рассмотрена клубом.

Женщина прежде никогда не работала на постоянной основе в тренерском штабе клуба НХЛ.

Кэмпбелл на протяжении двух последних сезонов входит в тренерский штаб Байлсмы в «Коачелле» – фарм-клубе «Сиэтла».

В прошлом сезоне клуб играл в финале АХЛ, в этом – дошел до полуфинала Кубка Колдера, где сыграет с «Милуоки».

10 комментариев
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Ни стыда ни совести ни ссылки на фото.
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А фото есть ее послужного списка ?
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Ну как бэ Сиэтл - фактически столица левацкой повесточки в Штатах, не удивлён… Боинг обанкротили, команда, похоже, тоже долго не продержится)
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Я не понял, а борщи уже все приготовлены чтоли?
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И тренер и женщина. Это интересно, фото есть?))
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А она чёрная? А она не бывший мужик?... Нет ведь?
Нуууу, так дело не пойдëëëт!
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повесточку продвигают, понятно же. равноправие и вся прочая подобная ересь.
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