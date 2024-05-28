31-летняя Джессика Кэмпбелл может стать первой женщиной-тренером в НХЛ. Ее рассмотрят в штаб Байлсмы в «Сиэтле»
Женщина может войти в тренерский штаб клуба НХЛ.
«Сиэтл» ранее объявил о назначении Дэна Байлсмы, обладателя Кубка Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году, на пост главного тренера команды.
Специалист сообщил, что 31-летняя Джессика Кэмпбелл может быть включена в его тренерский штаб в «Сиэтле». Ее кандидатура будет рассмотрена клубом.
Женщина прежде никогда не работала на постоянной основе в тренерском штабе клуба НХЛ.
Кэмпбелл на протяжении двух последних сезонов входит в тренерский штаб Байлсмы в «Коачелле» – фарм-клубе «Сиэтла».
В прошлом сезоне клуб играл в финале АХЛ, в этом – дошел до полуфинала Кубка Колдера, где сыграет с «Милуоки».
Нуууу, так дело не пойдëëëт!