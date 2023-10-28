«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)
«Авангард» хочет вернуть Егора Чинахова из Северной Америки.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.
22-летний игрок пропустил начало сезона НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел его из списка травмированных и отправил в АХЛ. Нападающий провел 1 матч за «Кливленд», не набрав очков.
Егор Чинахов играл за «Авангард» в сезоне-2020/21. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.
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