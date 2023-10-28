«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)

«Авангард» хочет вернуть Егора Чинахова из Северной Америки.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у « » до конца сезона.

22-летний игрок пропустил начало сезона из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел его из списка травмированных и отправил в АХЛ. Нападающий провел 1 матч за «Кливленд», не набрав очков.

играл за « » в сезоне-2020/21. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.