«Авангард» хочет взять Чинахова в аренду у «Коламбуса» до конца сезона («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы Коламбус НХЛ КХЛ Кливленд Спорт-Экспресс Егор Чинахов Хоккей

«Авангард» хочет вернуть Егора Чинахова из Северной Америки.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», омский клуб хочет взять форварда в аренду у «Коламбуса» до конца сезона.

22-летний игрок пропустил начало сезона НХЛ из-за травмы спины. 25 октября «Коламбус» вывел его из списка травмированных и отправил в АХЛ. Нападающий провел 1 матч за «Кливленд», не набрав очков.

Егор Чинахов играл за «Авангард» в сезоне-2020/21. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина-2021.

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8 комментариев

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Александр Невский
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Началась движуха в Омске ну и правильно , нужен второй кубок Гагарина .
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pavelrytov@icloud.com
Что у вас здесь происходит!
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Barton2308
Движуха!
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Den Sh
Было бы конечно не плохо, но пока его не вернули, то и обсуждать нечего.
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Vatokatya
Решили все успеть до праздников))
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Cbj Fan
Как-то сомневаюсь. Если бы Егор не травмировался, начал бы в главной команде. Сейчас разыгрывается, получает практику. Посмотрим, но ч бы его хотела оставить.
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Свежая зислятина от слова хочет
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