Агент Шипачева: «Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке, активно ведем переговоры»

Агент Вадима Шипачева рассказал о переговорах с клубами КХЛ.

Действующий договор форварда и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

– В сети появились слухи, что может перейти в ЦСКА, «Салават Юлаев», «Локомотив». Насколько это реальные варианты?

– Все карты вам не открою.

Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведем переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то – меньше. Работа кипит, скажу так.

Уход Вадима из Казани может быть как через разрыв контракта, так и через обмен.

Этот момент уже будет решаться по факту в зависимости от предложенных условий. Мы ничего не исключаем, – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»