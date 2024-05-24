Агент Шипачева: «Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке, активно ведем переговоры»

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Станислав Романов агент Матч ТВ Хоккей

Агент Вадима Шипачева рассказал о переговорах с клубами КХЛ.

Действующий договор форварда и клуба рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

– В сети появились слухи, что Вадим Шипачев может перейти в ЦСКА, «Салават Юлаев», «Локомотив». Насколько это реальные варианты?

– Все карты вам не открою.

Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведем переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то – меньше. Работа кипит, скажу так.

Уход Вадима из Казани может быть как через разрыв контракта, так и через обмен.

Этот момент уже будет решаться по факту в зависимости от предложенных условий. Мы ничего не исключаем, – сказал представитель хоккеиста Станислав Романов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

4 комментария
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Давай в Салават 👍👍👍
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Ответ Radik Fakhriev
Давай в Салават 👍👍👍
Через расторжение с учетом выгодо-приобретения для клана деда. Тогда СЮ или кто то другой возьмет на условиях своих жуликов. Нужно подождать пока убедят остальных
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Ответ Radik Fakhriev
Давай в Салават 👍👍👍
Камбэк Раду приветствуется?
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