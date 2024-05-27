Крикунов о ЧМ-2024: «Чехия – это 10-й класс, Швейцария – 5-6-й, ни одной логичной атаки. Они оказались в финале, потому что нет России»
Владимир Крикунов оценил финальный матч чемпионата мира по хоккею.
Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.
«В финал вышли Чехия и Швейцария. Это очень разные команды. Если взять по школьным меркам, то чехи в десятом классе, а швейцарцы в пятом‑шестом.
Игроки сборной Швейцарии в финале бегали, работали, толкались, но ни одной логичной атаки не провели – куда‑то швыряли шайбу постоянно. А у чехов все атаки были четко направлены на ворота.
Швейцарцы оказались в финале, потому что нас там нет.
Впереди всех всегда были шесть команд: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия в Европе, США и Канада – в Северной Америке. Так это и остается.
Иногда бывает – кто‑то выстреливает. Один год Дания куда‑то выходит, потом Латвия бронзу взяла, сейчас Швейцария в финале сыграла.
Но в целом разница очень большая. У меня не было никаких сомнений, что чехи выиграют этот финал.
Швейцарцы боролись, у них хорошо играл вратарь, но этого недостаточно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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и это при том, что тренером в обоих был бы Ротан