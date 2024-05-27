Крикунов о ЧМ-2024: «Чехия – это 10-й класс, Швейцария – 5-6-й, ни одной логичной атаки. Они оказались в финале, потому что нет России»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Крикунов Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Владимир Крикунов оценил финальный матч чемпионата мира по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финальном матче.

«В финал вышли Чехия и Швейцария. Это очень разные команды. Если взять по школьным меркам, то чехи в десятом классе, а швейцарцы в пятом‑шестом.

Игроки сборной Швейцарии в финале бегали, работали, толкались, но ни одной логичной атаки не провели – куда‑то швыряли шайбу постоянно. А у чехов все атаки были четко направлены на ворота.

Швейцарцы оказались в финале, потому что нас там нет.

Впереди всех всегда были шесть команд: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия в Европе, США и Канада – в Северной Америке. Так это и остается.

Иногда бывает – кто‑то выстреливает. Один год Дания куда‑то выходит, потом Латвия бронзу взяла, сейчас Швейцария в финале сыграла.

Но в целом разница очень большая. У меня не было никаких сомнений, что чехи выиграют этот финал.

Швейцарцы боролись, у них хорошо играл вратарь, но этого недостаточно», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Чехия выиграла домашний ЧМ-2024! Пастрняк – автор золотого гола

15 комментариев
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Швейцария дважды была в финале, когда сборная России участвовала в ЧМ. Как с этим быть? Опять кто-то помешал? Хватит нести чушь.
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Дедушка опять забыл таблетки выпить.
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Ну все, начинается обычное шапкозакидательство) Уж кто-кто, а этот физрук Крикунов лучше бы молчал
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Ответ _Baltik_
Интересно что было бы, если бы мы в полуфинале на чехов вышли. Тоже бы Швейцария в финал не попала или нет.
Россия бы сама с собой играла. И уверенно победила бы!
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+6
Интересно что было бы, если бы мы в полуфинале на чехов вышли. Тоже бы Швейцария в финал не попала или нет.
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+4
Швейцария , кстати бывало выносила Россию в 1/4 финала.
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Эта песня хороша,на иной сначала 🤦‍♂️
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"Если бы да кабы..."
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А сколько раз за последние 10 лет Россия играла в финале?
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Боженьки! Послушаешь дедушку - можно подумать, что россия до исключения на круг всё выигрывала.
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сказал тот, кто ничего у них не выиграл
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Кто бы сомневался
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Есть такое слово «Шовинизм»…
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Все просто.Сколько золота у России с Чехией и сколько у Швейцарии?Большая разница.
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Ответ adimsonekat
Россия бы сама с собой играла. И уверенно победила бы!
25-я с олимпийской
и это при том, что тренером в обоих был бы Ротан
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