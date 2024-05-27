Форвард «Флориды» Верхэге нанес 20 бросков в 3-м матче с «Рейнджерс». 7 из них – в створ
Картер Верхэге выполнил 20 бросков в матче против «Рейнджерс».
«Флорида» уступила «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Нападающий «Пантерс» Картер Верхэге 20 раз бросал по воротам соперника в этом матче.
7 бросков форварда пришлись в створ ворот.
Еще 6 бросков были заблокированы соперником, еще 7 бросков не попали в створ ворот.
Верхэге провел на льду 24:15 в этом матче и сделал две результативных передачи.
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