Форвард «Флориды» Верхэге нанес 20 бросков в 3-м матче с «Рейнджерс». 7 из них – в створ

Картер Верхэге выполнил 20 бросков в матче против «Рейнджерс».

« » уступила « » (4:5 ОТ, 1-2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Нападающий «Пантерс» Картер Верхэге 20 раз бросал по воротам соперника в этом матче.

7 бросков форварда пришлись в створ ворот.

Еще 6 бросков были заблокированы соперником, еще 7 бросков не попали в створ ворот.

Верхэге провел на льду 24:15 в этом матче и сделал две результативных передачи.

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