Форвард «Флориды» Верхэге нанес 20 бросков в 3-м матче с «Рейнджерс». 7 из них – в створ

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге выполнил 20 бросков в матче против «Рейнджерс».

«Флорида» уступила «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Нападающий «Пантерс» Картер Верхэге 20 раз бросал по воротам соперника в этом матче.

7 бросков форварда пришлись в створ ворот.

Еще 6 бросков были заблокированы соперником, еще 7 бросков не попали в створ ворот.

Верхэге провел на льду 24:15 в этом матче и сделал две результативных передачи.

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2 комментария
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вот форвард, вот это настоящий форвард..да? бьет он обычно не из далека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается
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Ответ Женя Григорьев
вот форвард, вот это настоящий форвард..да? бьет он обычно не из далека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается
вот форвард, вот это настоящий форвард..да? бьет он обычно не из далека, как и положено нападающему, но очень редко промахивается
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