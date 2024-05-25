Щитов о Гру: «Хотелось бы, чтобы он развивал всю систему «Трактора». Это должно пойти на пользу хоккею, международный опыт надо перенимать»

Никита Щитов ждет от «Трактора» североамериканского стиля в новом сезоне.

Новым главным тренером команды ранее стал канадский специалист Бенуа Гру.

«Трактор» серьезно усиливается перед предстоящим сезоном. Светлаков, Кадейкин, – хорошие игроки. Думаю, может очень хорошо помочь Челябинску.

От « » я ожидаю атакующего хоккея, североамериканского стиля, чего-то нового. Надеюсь, что команда будет идти в лидерах конференции с самого начала и стабильно пройдет весь сезон.

Хотелось бы, чтобы новый главный тренер развивал и молодых челябинских игроков и всю систему клуба. Это должно пойти на пользу хоккею, все-таки международный опыт надо перенимать. В Челябинске много тренерских кадров, которые смогут взять что-то на вооружение.

Интересно, как иностранный тренер себя сможет проявить. Кто-то скептически высказывается по поводу его назначения. А я считаю, что это интересный ход и, возможно, он пойдет на пользу всему нашему хоккею. Российские специалисты будут перенимать новую систему. Посмотрим, что покажет «Трактор» в сезоне», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.