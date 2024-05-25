Щитов о Гру: «Хотелось бы, чтобы он развивал всю систему «Трактора». Это должно пойти на пользу хоккею, международный опыт надо перенимать»

Теги Трактор Никита Щитов КХЛ Бенуа Гру Александр Кадейкин Андрей Светлаков Марсель Ибрагимов Хоккей

Никита Щитов ждет от «Трактора» североамериканского стиля в новом сезоне.

Новым главным тренером команды ранее стал канадский специалист Бенуа Гру.

«Трактор» серьезно усиливается перед предстоящим сезоном. Светлаков, Кадейкин, Ибрагимов – хорошие игроки. Думаю, Александр Кадейкин может очень хорошо помочь Челябинску.

От «Трактора» я ожидаю атакующего хоккея, североамериканского стиля, чего-то нового. Надеюсь, что команда будет идти в лидерах конференции с самого начала и стабильно пройдет весь сезон.

Хотелось бы, чтобы новый главный тренер развивал и молодых челябинских игроков и всю систему клуба. Это должно пойти на пользу хоккею, все-таки международный опыт надо перенимать. В Челябинске много тренерских кадров, которые смогут взять что-то на вооружение.

Интересно, как иностранный тренер себя сможет проявить. Кто-то скептически высказывается по поводу его назначения. А я считаю, что это интересный ход и, возможно, он пойдет на пользу всему нашему хоккею. Российские специалисты будут перенимать новую систему. Посмотрим, что покажет «Трактор» в сезоне», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

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1 комментарий
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Знаю Светлакова, конечно Кадейкина, а кто такой хороший игрок Ибрагимов вообще не помню..
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