Голдобин о 5-м месте «Спартака» в РПЛ: «Не лучший результат, но ребята отдавались полностью. В следующем сезоне сыграют намного лучше, как и хоккеисты»

Николай Голдобин оценил выступление футбольного «Спартака» в сезоне Мир РПЛ.

Команда завершила чемпионат на 5-м месте в турнирной таблице.

«Я пытался ходить на каждый матч, когда удавалось. Конечно, не лучший результат, но ребята отдавались полностью.

Это спорт, и, думаю, в следующем сезоне они сыграют намного лучше, как и мы.

Тяжело сказать, кто лучший игрок, но по стилю игры мне импонирует », – сказал форвард хоккейного « ».