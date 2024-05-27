Голдобин о 5-м месте «Спартака» в РПЛ: «Не лучший результат, но ребята отдавались полностью. В следующем сезоне сыграют намного лучше, как и хоккеисты»
Николай Голдобин оценил выступление футбольного «Спартака» в сезоне Мир РПЛ.
Команда завершила чемпионат на 5-м месте в турнирной таблице.
«Я пытался ходить на каждый матч, когда удавалось. Конечно, не лучший результат, но ребята отдавались полностью.
Это спорт, и, думаю, в следующем сезоне они сыграют намного лучше, как и мы.
Тяжело сказать, кто лучший игрок, но по стилю игры мне импонирует Зиньковский», – сказал форвард хоккейного «Спартака».
и за что может Зиньковский импонировать? за невозможность перебросить ближнего при подаче? за отсутствие у него способностей обвести кого-то? за что? за прическу и раскручивание своей медийности??))))