Голдобин о 5-м месте «Спартака» в РПЛ: «Не лучший результат, но ребята отдавались полностью. В следующем сезоне сыграют намного лучше, как и хоккеисты»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия КХЛ Советский спорт Николай Голдобин Антон Зиньковский Хоккей

Николай Голдобин оценил выступление футбольного «Спартака» в сезоне Мир РПЛ.

Команда завершила чемпионат на 5-м месте в турнирной таблице. 

«Я пытался ходить на каждый матч, когда удавалось. Конечно, не лучший результат, но ребята отдавались полностью.

Это спорт, и, думаю, в следующем сезоне они сыграют намного лучше, как и мы.

Тяжело сказать, кто лучший игрок, но по стилю игры мне импонирует Зиньковский», – сказал форвард хоккейного «Спартака». 

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6 комментариев
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С чего такие выводы ? Там нет мастеров способных бороться за титул. Буду смотреть хоккейный Спартак ! Спасибо за сезон Николай ! Молодцы ! Только от вас положительные эмоции.
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не ВСЕ ребята отдавались полностью.
и за что может Зиньковский импонировать? за невозможность перебросить ближнего при подаче? за отсутствие у него способностей обвести кого-то? за что? за прическу и раскручивание своей медийности??))))
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Можно на это было надеяться, если бы остался Слишковец.А так может опять начаться перестройка, которая ни к чему хорошему не приведёт.
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5ое место отличный результат! гы-гы меня всё устраивает! гы-гы
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