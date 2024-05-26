Голдобин заработает около 50 млн рублей в «Спартаке» в следующем сезоне (Metaratings.ru)

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин деньги Хоккей

Стала известна зарплата Николая Голдобина в «Спартаке» по новому контракту.

Сегодня агент игрока Сергей Исаков сообщил, что 28-летний форвард и красно-белые продлили контракт до 2026 года.

По данным Metaratings.ru, оклад Николая по новому контракту со «Спартаком» в следующем сезоне составит около 50 млн рублей.

В сезоне-2023/24 Голдобин установил личный рекорд результативности, набрав 78 (37+41) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Спартака».

В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) баллов в 11 играх.

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5 комментариев
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Мне всего то 83 года надо работать, чтобы заработать столько))
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По данным Спорт-Экспресс - следующий сезон 45.
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А в этом сколько было?
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А Хохлачев в Амуре 75 млн....называется почувствуте разницу - молодцы что избавились от этого фигуриста перед сезоном!
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Ответ sabur
А в этом сколько было?
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