Голдобин заработает около 50 млн рублей в «Спартаке» в следующем сезоне (Metaratings.ru)

Стала известна зарплата Николая Голдобина в «Спартаке» по новому контракту.

Сегодня агент игрока Сергей Исаков сообщил, что 28-летний форвард и красно-белые продлили контракт до 2026 года.

По данным Metaratings.ru, оклад Николая по новому контракту со « » в следующем сезоне составит около 50 млн рублей.

В сезоне-2023/24 Голдобин установил личный рекорд результативности, набрав 78 (37+41) очков в 67 матчах Фонбет чемпионата . Он стал лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Спартака».

В плей-офф на счету 9 (3+6) баллов в 11 играх.