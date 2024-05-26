Терещенко о невыходе Канады в финал ЧМ: «Нет никакой сенсации. Не использовали свои возможности, мастерство подводит. Плюс многие игроки не приехали»

Алексей Терещенко не считает сенсацией невыход Канады в финал ЧМ-2024.

В полуфинале чемпионата мира сборная Швейцарии одержала победу над в серии буллитов (3:2 Б).

«Швейцарцы достаточно давно пытаются быть в топ-сборных, и это им, в принципе, удается. Второй или третий раз уже, по-моему, играют в финале.

сильный, и сборная Швейцарии показывает все, на что способна. Канада, к сожалению, не использовала все свои возможности и моменты, мастерство, конечно, подводит их.

Плюс многие игроки не приехали по определенным причинам. Поэтому нет никакой сенсации. Хочется видеть больше конкуренции на чемпионате мира», – сказал трехкратный чемпион мира .

Итоги полуфиналов ЧМ-2024: Канада влетела Швейцарии, Чехия забросила 7 шайб Швеции