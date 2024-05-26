Терещенко о невыходе Канады в финал ЧМ: «Нет никакой сенсации. Не использовали свои возможности, мастерство подводит. Плюс многие игроки не приехали»

Теги Алексей Терещенко Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Советский спорт Хоккей

Алексей Терещенко не считает сенсацией невыход Канады в финал ЧМ-2024.

В полуфинале чемпионата мира сборная Швейцарии одержала победу над Канадой в серии буллитов (3:2 Б).

«Швейцарцы достаточно давно пытаются быть в топ-сборных, и это им, в принципе, удается. Второй или третий раз уже, по-моему, играют в финале.

Чемпионат сильный, и сборная Швейцарии показывает все, на что способна. Канада, к сожалению, не использовала все свои возможности и моменты, мастерство, конечно, подводит их.

Плюс многие игроки не приехали по определенным причинам. Поэтому нет никакой сенсации. Хочется видеть больше конкуренции на чемпионате мира», – сказал трехкратный чемпион мира Терещенко.

Итоги полуфиналов ЧМ-2024: Канада влетела Швейцарии, Чехия забросила 7 шайб Швеции

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий