Гудас о вратаре Чехии Достале: «Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий ЧМ»

Радко Гудас высказался об игре вратаря сборной Чехии Лукаша Достала.

Чешская команда выиграла домашний чемпионат мира, обыграв Швейцарию (2:0) в финале.

23-летний голкипер « » был признан лучшим вратарем турнира.

«Не знаю, нужно ли тут что-то говорить. Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий турнир. Он стал играть в в прошлом сезоне и не оглядывается назад.

Для своего возраста он очень невозмутим, это вселяет уверенность в команду. Здорово, что мы с ним играем за один клуб и стали чемпионами мира», – сказал защитник «Дакс» и сборной .