Гудас о вратаре Чехии Достале: «Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий ЧМ»

Теги Анахайм Сборная Чехии по хоккею НХЛ ЧМ по хоккею Радко Гудас Лукаш Достал Хоккей

Радко Гудас высказался об игре вратаря сборной Чехии Лукаша Достала.

Чешская команда выиграла домашний чемпионат мира, обыграв Швейцарию (2:0) в финале. 

23-летний голкипер «Анахайма» был признан лучшим вратарем турнира. 

«Не знаю, нужно ли тут что-то говорить. Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий турнир. Он стал играть в НХЛ в прошлом сезоне и не оглядывается назад.

Для своего возраста он очень невозмутим, это вселяет уверенность в команду. Здорово, что мы с ним играем за один клуб и стали чемпионами мира», – сказал защитник «Дакс» и сборной Чехии

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