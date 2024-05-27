Гудас о вратаре Чехии Достале: «Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий ЧМ»
Радко Гудас высказался об игре вратаря сборной Чехии Лукаша Достала.
Чешская команда выиграла домашний чемпионат мира, обыграв Швейцарию (2:0) в финале.
23-летний голкипер «Анахайма» был признан лучшим вратарем турнира.
«Не знаю, нужно ли тут что-то говорить. Его результаты говорят сами за себя. Он провел потрясающий турнир. Он стал играть в НХЛ в прошлом сезоне и не оглядывается назад.
Для своего возраста он очень невозмутим, это вселяет уверенность в команду. Здорово, что мы с ним играем за один клуб и стали чемпионами мира», – сказал защитник «Дакс» и сборной Чехии.