Достал сделал 2 шатаута в 3 матчах плей-офф ЧМ-2024. Вратарь сборной Чехии отразил 31 бросок Швейцарии в финале – он лучший голкипер турнира

Теги Анахайм Сборная Чехии по хоккею НХЛ Сборная Швейцарии по хоккею ЧМ по хоккею Лукаш Достал Хоккей

Лукаш Достал не пропустил ни одной шайбы в финальном матче ЧМ по хоккею.

Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финале.

23-летний чешский голкипер Лукаш Достал сыграл на ноль в решающем матче, отразив 31 бросок соперника.

В плей-офф вратарь, представляющий «Анахайм», оформил два шатаута в трех матчах.

Достал также не пропустил в игре с США (1:0), отбив все 36 бросков. В полуфинале голкипер парировал 37 из 40 бросков шведской команды.

В общей сложности Достал сделал три шатаута на турнире – также не пропустил от Финляндии на групповом этапе.

Лукаш признан лучшим голкипером чемпионата мира.

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Достал в двух матчах из трёх ни разу не достал
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