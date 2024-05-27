Достал сделал 2 шатаута в 3 матчах плей-офф ЧМ-2024. Вратарь сборной Чехии отразил 31 бросок Швейцарии в финале – он лучший голкипер турнира
Лукаш Достал не пропустил ни одной шайбы в финальном матче ЧМ по хоккею.
Сборная Чехии выиграла золотые медали домашнего ЧМ-2024, обыграв команду Швейцарии (2:0) в финале.
23-летний чешский голкипер Лукаш Достал сыграл на ноль в решающем матче, отразив 31 бросок соперника.
В плей-офф вратарь, представляющий «Анахайм», оформил два шатаута в трех матчах.
Достал также не пропустил в игре с США (1:0), отбив все 36 бросков. В полуфинале голкипер парировал 37 из 40 бросков шведской команды.
В общей сложности Достал сделал три шатаута на турнире – также не пропустил от Финляндии на групповом этапе.
Лукаш признан лучшим голкипером чемпионата мира.