Крикунов о «Динамо»: «Равных Гусеву сейчас нет, терять его невыгодно. Но проблема клуба – вратарь»

Владимир Крикунов высказался о том, что Никита Гусев может покинуть «Динамо».

– У бело-голубых нет шансов на удачный сезон в случае потери ?

– Я думаю, все в команде нормально. Конечно, Никита – определяющий игрок, очень полезен в большинстве. Равных ему сейчас нет. Конечно, терять его невыгодно. Его потеря скажется для клуба не лучшим образом.

А так, там команда довольно неплохо укомплектована. Подошли молодые ребята, они готовы. У «Динамо» проблема – это вратарь, – сказал бывший тренер « » и сборной России Крикунов.