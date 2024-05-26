Крикунов о «Динамо»: «Равных Гусеву сейчас нет, терять его невыгодно. Но проблема клуба – вратарь»
Владимир Крикунов высказался о том, что Никита Гусев может покинуть «Динамо».
– У бело-голубых нет шансов на удачный сезон в случае потери Гусева?
– Я думаю, все в команде нормально. Конечно, Никита – определяющий игрок, очень полезен в большинстве. Равных ему сейчас нет. Конечно, терять его невыгодно. Его потеря скажется для клуба не лучшим образом.
А так, там команда довольно неплохо укомплектована. Подошли молодые ребята, они готовы. У «Динамо» проблема – это вратарь, – сказал бывший тренер «Динамо» и сборной России Крикунов.