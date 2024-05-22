Давыдов о Радулове: «Не уверен, что он подходит «Динамо» по стилю. Не понравился его сезон в «Ак Барсе» – много эмоций и личных амбиций»

Виталий Давыдов не считает, что Александр Радулов подходит «Динамо».

Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе.

– Что думаете по одному из самых ярких мастеров в истории КХЛ – ?

– Не уверен, что он по стилю подходит «Динамо». Радулов – своеобразный игрок, может как настроить команду, так и ее расстроить. Честно говоря, мне не понравился его последний сезон в « », там увидел много эмоций и личных амбиций.

Мне кажется, у Радулова такой характер, что он должен быть в команде примой – как в свое время в ЦСКА. У нас, надеюсь остается , который со всеми – и легионерами, и молодежью – нашел общий язык. Радулов в этом плане – очень сложный хоккеист.

Условно, нынешней Уфе, где нет российских лидеров, он сегодня точно пригодился бы – как в первые годы . По « » у меня такой уверенности не имеется.

– То есть Радулова не ждете?

– В первую очередь жду вратаря. Все-таки это главная позиция в хоккее – и нам надо ее укреплять. Вот первоочередная задача для селекционеров, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.