Давыдов о Радулове: «Не уверен, что он подходит «Динамо» по стилю. Не понравился его сезон в «Ак Барсе» – много эмоций и личных амбиций»
Виталий Давыдов не считает, что Александр Радулов подходит «Динамо».
Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе.
– Что думаете по одному из самых ярких мастеров в истории КХЛ – Радулову?
– Не уверен, что он по стилю подходит «Динамо». Радулов – своеобразный игрок, может как настроить команду, так и ее расстроить. Честно говоря, мне не понравился его последний сезон в «Ак Барсе», там увидел много эмоций и личных амбиций.
Мне кажется, у Радулова такой характер, что он должен быть в команде примой – как в свое время в ЦСКА. У нас, надеюсь остается Гусев, который со всеми – и легионерами, и молодежью – нашел общий язык. Радулов в этом плане – очень сложный хоккеист.
Условно, нынешней Уфе, где нет российских лидеров, он сегодня точно пригодился бы – как в первые годы КХЛ. По «Динамо» у меня такой уверенности не имеется.
– То есть Радулова не ждете?
– В первую очередь жду вратаря. Все-таки это главная позиция в хоккее – и нам надо ее укреплять. Вот первоочередная задача для селекционеров, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.