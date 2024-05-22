Давыдов о Радулове: «Не уверен, что он подходит «Динамо» по стилю. Не понравился его сезон в «Ак Барсе» – много эмоций и личных амбиций»

Теги Ак Барс Виталий Давыдов Александр Радулов КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Виталий Давыдов не считает, что Александр Радулов подходит «Динамо».

Ранее сообщалось, что 37-летний игрок может продолжить карьеру в московском клубе.

– Что думаете по одному из самых ярких мастеров в истории КХЛ – Радулову?

– Не уверен, что он по стилю подходит «Динамо». Радулов – своеобразный игрок, может как настроить команду, так и ее расстроить. Честно говоря, мне не понравился его последний сезон в «Ак Барсе», там увидел много эмоций и личных амбиций.

Мне кажется, у Радулова такой характер, что он должен быть в команде примой – как в свое время в ЦСКА. У нас, надеюсь остается Гусев, который со всеми – и легионерами, и молодежью – нашел общий язык. Радулов в этом плане – очень сложный хоккеист.

Условно, нынешней Уфе, где нет российских лидеров, он сегодня точно пригодился бы – как в первые годы КХЛ. По «Динамо» у меня такой уверенности не имеется.

– То есть Радулова не ждете?

– В первую очередь жду вратаря. Все-таки это главная позиция в хоккее – и нам надо ее укреплять. Вот первоочередная задача для селекционеров, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

6 комментариев
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на пенсию его, не наш он
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А когда у него было мало эмоций и амбиций? Без этого всего это будет не Радулов.
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Дать Радулову капитанскую нашивку - ошибка Билялетдинова. Понадеялся на его опыт и авторитет, а получил головную боль. Вот ни разу не Свитов. Тот действительно держал раздевалку
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Раз Давыдов сказал значит Раду точно в Динамо не будет
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Не нужен нам такой. Он же с ярмарке идёт.
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где Радулов, там развал коллектива, никто из нормальных команд не возьмёт этого дьявола! если только за откаты, как наш Валиуллин
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