Быков о Гусеве: «Никита – украшение хоккея, он способен штамповать голы за счет мастерства и дает пример молодежи и мальчишкам при выборе вида спорта»

Вячеслав Быков назвал Никиту Гусева украшением хоккея.

Ранее 31-летний форвард « » был признан самым ценным игроком чемпионата .

В прошедшем сезоне установил новый рекорд КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Гусев – очень хороший и талантливый игрок. Форвард, способный штамповать голы, используя ситуации, которые создает сам за счет технического мастерства, чувства гола и, конечно же, благодаря своим партнерам.

Такие игроки, как Никита, – это украшение хоккея и на них ходят болельщики. Они дают пример молодежи и мальчишкам при выборе вида спорта. Для нашего вида спорта важно иметь кумиров для ребят, чтобы привлекать в хоккей. Конкуренция с другими видами очень сильная.

Гусев хочет уехать в ? У каждого игрока есть мечты и амбиции, он принимает то или иное решение», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.