Быков о Гусеве: «Никита – украшение хоккея, он способен штамповать голы за счет мастерства и дает пример молодежи и мальчишкам при выборе вида спорта»
Вячеслав Быков назвал Никиту Гусева украшением хоккея.
Ранее 31-летний форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ.
В прошедшем сезоне Никита Гусев установил новый рекорд КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Гусев – очень хороший и талантливый игрок. Форвард, способный штамповать голы, используя ситуации, которые создает сам за счет технического мастерства, чувства гола и, конечно же, благодаря своим партнерам.
Такие игроки, как Никита, – это украшение хоккея и на них ходят болельщики. Они дают пример молодежи и мальчишкам при выборе вида спорта. Для нашего вида спорта важно иметь кумиров для ребят, чтобы привлекать в хоккей. Конкуренция с другими видами очень сильная.
Гусев хочет уехать в НХЛ? У каждого игрока есть мечты и амбиции, он принимает то или иное решение», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.