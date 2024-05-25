Григоренко о Бобровском: «Он здорово играет. Пару лет назад у него было много хейтеров. Но с ним «Флорида» вышла в финал в 2023-м, а теперь он начал полуфинал с «сухаря»
Михаил Григоренко высказался об игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.
– За кем вы следите в розыгрыше Кубка Стэнли?
– Матчи онлайн не смотрел. Только один овертайм зацепил, когда утром проснулся. Смотрю статистику, хайлайты, всю информацию.
Впечатляет, что творит «Эдмонтон». Много очков набирают не только Драйзайтль и Макдэвид, но и защитник Бушар бьет рекорды.
Очень здорово играет Бобровский. Пару лет назад у него было много хейтеров, что контракт большой, а он много пропускает. Но с ним «Флорида» в 2023 году вышла в финал, а теперь он начал полуфинал с «сухаря». Я очень рад за Сергея, он большой молодец, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.