Григоренко о Бобровском: «Он здорово играет. Пару лет назад у него было много хейтеров. Но с ним «Флорида» вышла в финал в 2023-м, а теперь он начал полуфинал с «сухаря»

Михаил Григоренко высказался об игре Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

– За кем вы следите в розыгрыше Кубка Стэнли?

– Матчи онлайн не смотрел. Только один овертайм зацепил, когда утром проснулся. Смотрю статистику, хайлайты, всю информацию.

Впечатляет, что творит « ». Много очков набирают не только и Макдэвид, но и защитник Бушар бьет рекорды.

Очень здорово играет . Пару лет назад у него было много хейтеров, что контракт большой, а он много пропускает. Но с ним « » в 2023 году вышла в финал, а теперь он начал полуфинал с «сухаря». Я очень рад за Сергея, он большой молодец, – сказал нападающий СКА Михаил Григоренко.