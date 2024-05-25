Морис об 1:2 от «Рейнджерс»: «Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд. Мы довели матч до овертайма, мне это понравилось»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Президентс трофи Игорь Шестеркин Хоккей

Пол Морис высказался после поражения в игре плей-офф с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).

«Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд, правда не должны.

Мы довели матч до овертайма. Мне это понравилось. Мы просто не смогли довести дело до конца.

С каждой стороны был действительно хороший вратарь. Это было захватывающе», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

«Рейнджерс» без большинства, но контролировать их атаки с ходу не сможет и сам дьявол

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1 комментарий
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