Морис об 1:2 от «Рейнджерс»: «Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд. Мы довели матч до овертайма, мне это понравилось»

Пол Морис высказался после поражения в игре плей-офф с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).

«Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд, правда не должны.

Мы довели матч до овертайма. Мне это понравилось. Мы просто не смогли довести дело до конца.

С каждой стороны был действительно хороший вратарь. Это было захватывающе», – сказал главный тренер «Флориды» .

«Рейнджерс» без большинства, но контролировать их атаки с ходу не сможет и сам дьявол