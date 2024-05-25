Морис об 1:2 от «Рейнджерс»: «Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд. Мы довели матч до овертайма, мне это понравилось»
Пол Морис высказался после поражения в игре плей-офф с «Рейнджерс» (1:2 ОТ, 1-1).
«Вы и не должны обыгрывать обладателя «Президентс Трофи» дважды подряд, правда не должны.
Мы довели матч до овертайма. Мне это понравилось. Мы просто не смогли довести дело до конца.
С каждой стороны был действительно хороший вратарь. Это было захватывающе», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
«Рейнджерс» без большинства, но контролировать их атаки с ходу не сможет и сам дьявол