Глава Федерации хоккея Швеции: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Рене Фазель Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Хоккей

В Швеции отреагировали на слова Рене Фазеля о продлении бана России.

Экс-президент ИИХФ ранее так высказался о продлении отстранения сборной России: «ИИХФ сталкивается с огромным давлением, особенно со стороны Швеции. Политика сейчас контролирует спорт».

Глава Федерации хоккея Швеции прокомментировал заявление Фазеля.

– Я слышал некоторые из его высказываний. Их довольно много. Но я не слышал этого раньше.

– Вы удивлены, что Швеция выделена среди других стран?

– И да, и нет. Мы четко придерживаемся мнения, что Россия должна оставаться исключенной – и у Швеции довольно хорошая позиция в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире.

Наверное, он хотел над нами немного подшутить, – приводит слова председателя Федерации хоккея Швеции и члена правления ИИХФ Андерса Ларссона Expressen.

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14 комментариев
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ну, да...я не буду драться с Теофило Стивенсоном, потому что он коммунист....и не буду драться с Мохаммедом Али, потому что он не поехал воевать во Вьетнам...
Когда-то больших трудов составило в 1972 году устроить хоккейную серию Канада - СССР. Уж какие были враги! А в хоккей играли. а эти убирают конкурента, не более...
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Молодец! Заслужил косточку.
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Ответ ta-tosha
Шведы, как и все нормальные и высокоразвитые страны не живут прошлым, они живут настоящим и будущим
Ахаха. Только горело у них задолго до 2022. Вспомнить только поиски подводной лодки 😁
Не живут они прошлым, ага.
+3
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Можно, конечно, возмущаться такой позицией, но , по правде, нужно жить по принципу "с волками жить - по-волчьи выть"
+3
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Ответ Александр Дмитриенко
Комментарий удален модератором
плевать им на полтавскую битву
+4
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+2
кл.ун и точка
+3
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+1
Типо в этом веке Швеция не воевала, да?
+1
0
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Ответ ta-tosha
Шведы, как и все нормальные и высокоразвитые страны не живут прошлым, они живут настоящим и будущим
Своё мнение можите оставить при себе . Живут они как им скажут .
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Комментарий удален модератором
У них сильные позиции значит у нас слабые. Ау наши чинуши от хоккея вы где? Наверное вылизывают.
+2
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Ответ Александр Дмитриенко
Комментарий удален модератором
Шведы, как и все нормальные и высокоразвитые страны не живут прошлым, они живут настоящим и будущим
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Ответ ta-tosha
Шведы, как и все нормальные и высокоразвитые страны не живут прошлым, они живут настоящим и будущим
да ну... да не могет такого быть )))
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Ответ Александр Дмитриенко
Своё мнение можите оставить при себе . Живут они как им скажут .
ну да, конечно, по другому не бывает. вы, стало быть тоже живете как вам говорят? а почему вы думаете что вам говорят правильно, а им нет? может наоборот все?
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