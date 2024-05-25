Глава Федерации хоккея Швеции: «Россия должна оставаться исключенной. У нас хорошая позиция в международном хоккее»

В Швеции отреагировали на слова Рене Фазеля о продлении бана России.

Экс-президент ИИХФ ранее так высказался о продлении отстранения сборной России: «ИИХФ сталкивается с огромным давлением, особенно со стороны Швеции. Политика сейчас контролирует спорт».

Глава Федерации хоккея Швеции прокомментировал заявление Фазеля.

– Я слышал некоторые из его высказываний. Их довольно много. Но я не слышал этого раньше.

– Вы удивлены, что Швеция выделена среди других стран?

– И да, и нет. Мы четко придерживаемся мнения, что Россия должна оставаться исключенной – и у Швеции довольно хорошая позиция в международном хоккее. Мы просто сильный игрок в этом мире.

Наверное, он хотел над нами немного подшутить, – приводит слова председателя Федерации хоккея Швеции и члена правления ИИХФ Андерса Ларссона Expressen.