«Каролина» обсуждает новые контракты с Генцелом и Шеем. Переговоры с Пеши в тупике (Пьер ЛеБрюн)

Теги Каролина НХЛ Пьер ЛеБрюн Брэди Шей Бретт Пеши Джейк Генцел Хоккей

«Каролина» обсуждает новые контракты с Джейком Генцелом и Брэди Шеем.

Форвард и защитник могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля. 

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, переговоры с еще одним потенциальным свободным агентом – защитником Бреттом Пеши – зашли в тупик. 

29-летний Генцел перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков.

В 11 играх плей-офф добавил 9 (4+5) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов. 

30-летний Шей в минувшем сезоне установил личный рекорд результативности – 47 (13+34) очков в 80 играх в регулярке при полезности «+15» и среднем времени на льду 21:16. 

В 11 играх плей-офф добавил 9 (1+8) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 5,25 млн долларов. 

29-летний Пеши выступает за команду с 2015 года. В 70 играх в регулярке в минувшем сезоне он набрал 13 (3+10) очков при полезности «+10», 113 блоках (2-й показатель в команде) и среднем времени на льду 20:16.

В 2 играх в плей-офф добавил 1 (0+1) балл. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 4,025 млн долларов. 

Уодделл покинул пост генменеджера «Каролины»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь с Джо Пеши, насчет тренерства.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий