«Каролина» обсуждает новые контракты с Генцелом и Шеем. Переговоры с Пеши в тупике (Пьер ЛеБрюн)
«Каролина» обсуждает новые контракты с Джейком Генцелом и Брэди Шеем.
Форвард и защитник могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.
Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, переговоры с еще одним потенциальным свободным агентом – защитником Бреттом Пеши – зашли в тупик.
29-летний Генцел перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (8+17) очков.
В 11 играх плей-офф добавил 9 (4+5) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов.
30-летний Шей в минувшем сезоне установил личный рекорд результативности – 47 (13+34) очков в 80 играх в регулярке при полезности «+15» и среднем времени на льду 21:16.
В 11 играх плей-офф добавил 9 (1+8) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 5,25 млн долларов.
29-летний Пеши выступает за команду с 2015 года. В 70 играх в регулярке в минувшем сезоне он набрал 13 (3+10) очков при полезности «+10», 113 блоках (2-й показатель в команде) и среднем времени на льду 20:16.
В 2 играх в плей-офф добавил 1 (0+1) балл. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 4,025 млн долларов.