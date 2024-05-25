«Каролина» обсуждает новые контракты с Генцелом и Шеем. Переговоры с Пеши в тупике (Пьер ЛеБрюн)

«Каролина» обсуждает новые контракты с Джейком Генцелом и Брэди Шеем.

Форвард и защитник могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля.

Как сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн, переговоры с еще одним потенциальным свободным агентом – защитником – зашли в тупик.

29-летний перешел в «Харрикейнс» перед дедлайном из «Питтсбурга». Он провел за новую команду 17 игр в регулярном чемпионате и набрал 25 (8+17) очков.

В 11 играх плей-офф добавил 9 (4+5) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 6 миллионов долларов.

30-летний Шей в минувшем сезоне установил личный рекорд результативности – 47 (13+34) очков в 80 играх в регулярке при полезности «+15» и среднем времени на льду 21:16.

В 11 играх плей-офф добавил 9 (1+8) баллов. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 5,25 млн долларов.

29-летний Пеши выступает за команду с 2015 года. В 70 играх в регулярке в минувшем сезоне он набрал 13 (3+10) очков при полезности «+10», 113 блоках (2-й показатель в команде) и среднем времени на льду 20:16.

В 2 играх в плей-офф добавил 1 (0+1) балл. Его кэпхит по контракту с истекающим сроком действия – 4,025 млн долларов.

Уодделл покинул пост генменеджера «Каролины»