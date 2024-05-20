Джейк Генцел: «Каролина», безусловно, может выиграть Кубок Стэнли. Мне здесь понравилось. Надеюсь, получится подписать долгосрочный контракт»

Теги Каролина Кубок Стэнли НХЛ Джейк Генцел Хоккей

Джейк Генцел поделился впечатлениями от выступления за «Каролину».

Клуб вылетел из плей-офф, проиграв «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

Генцел перешел в «Каролину» из «Питтсбурга» по ходу сезона. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Мне здесь понравилось. Это отличное место для игры. Я не думаю, что вы представляете, насколько здесь хорошо. Ребята тоже делают это место хорошим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.

Эта команда, безусловно, может выиграть Кубок Стэнли. Есть хорошая возможность сделать это. Я хочу этого больше всего на свете, это все, что меня волнует. Это определенно сыграло свою роль.

Надеюсь, получится добиться определенной стабильности и подписать здесь долгосрочный контракт», – сказал нападающий «Каролины» Джейк Генцел.

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