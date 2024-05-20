Джейк Генцел: «Каролина», безусловно, может выиграть Кубок Стэнли. Мне здесь понравилось. Надеюсь, получится подписать долгосрочный контракт»
Джейк Генцел поделился впечатлениями от выступления за «Каролину».
Клуб вылетел из плей-офф, проиграв «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.
Генцел перешел в «Каролину» из «Питтсбурга» по ходу сезона. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.
«Мне здесь понравилось. Это отличное место для игры. Я не думаю, что вы представляете, насколько здесь хорошо. Ребята тоже делают это место хорошим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.
Эта команда, безусловно, может выиграть Кубок Стэнли. Есть хорошая возможность сделать это. Я хочу этого больше всего на свете, это все, что меня волнует. Это определенно сыграло свою роль.
Надеюсь, получится добиться определенной стабильности и подписать здесь долгосрочный контракт», – сказал нападающий «Каролины» Джейк Генцел.