Джейк Генцел: «Каролина», безусловно, может выиграть Кубок Стэнли. Мне здесь понравилось. Надеюсь, получится подписать долгосрочный контракт»

Джейк Генцел поделился впечатлениями от выступления за «Каролину».

Клуб вылетел из плей-офф, проиграв «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли со счетом 2-4 в серии.

Генцел перешел в «Каролину» из «Питтсбурга» по ходу сезона. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

«Мне здесь понравилось. Это отличное место для игры. Я не думаю, что вы представляете, насколько здесь хорошо. Ребята тоже делают это место хорошим. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время.

Эта команда, безусловно, может выиграть . Есть хорошая возможность сделать это. Я хочу этого больше всего на свете, это все, что меня волнует. Это определенно сыграло свою роль.

Надеюсь, получится добиться определенной стабильности и подписать здесь долгосрочный контракт», – сказал нападающий «Каролины» Джейк Генцел.