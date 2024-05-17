«Питтсбург» не получил от «Каролины» выборы в 1-м и 5-м раунде драфта по итогам трейда Генцела. Клубу достался пик 2-го раунда

Теги Питтсбург Каролина Кубок Стэнли НХЛ Драфт НХЛ Джейк Генцел Хоккей

«Питтсбург» не получил от «Каролины» выборы в 1-м и 5-м раунде драфта за Генцела.

После вылета «Харрикейнс» из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде были подведены итоги мартовского обмена нападающего Джейка Генцела. 

В пакете активов, который «Каролина» отдала за форварда, набравшего 9 (4+5) очков в 11 играх плей-офф, фигурировали 2 условных драфт-пика. 

Если клуб из Роли выиграл бы Кубок Стэнли-2024, то должен был передать «Питтсбургу» выбор в 5-м раунде драфта текущего года. Этого не случилось, «Каролина» оставляет пик за собой. 

Если бы «Харрикейнс» дошли до финала, то должны были передать «Пингвинс» пик 1-го раунда вместо 2-го. Этого не случилось, «Питтсбург» получает выбор во 2-м раунде, изначально принадлежавший «Филадельфии» (44-й общий). 

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Долбанный Дубас, чмо очкастое, бесполезный кусок *****!
+3
-2
+1
Бесполезного Карлссона притащил, Гюнцеля просрал.... сейчас ещё Кифа и ещё одно 11 миллионное чудо ищ Торонто притащит...
+3
-2
+1
конечно 5й раунд текущего года скорее всего не получили бы, а вот выход в финал Каролины не выглядел чем-то нереальным, но не сложилось
+1
0
+1
Обидно что ещё и Тая Смита отдали вместе с Гюнцелем, т.е. по итогу в своё время Марино отдали в Джерси бесплатно. 2 недоменеджера просто развалили команду.
+2
-1
+1
да это и так было понятно
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий