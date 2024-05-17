«Питтсбург» не получил от «Каролины» выборы в 1-м и 5-м раунде драфта по итогам трейда Генцела. Клубу достался пик 2-го раунда

«Питтсбург» не получил от «Каролины» выборы в 1-м и 5-м раунде драфта за Генцела.

После вылета «Харрикейнс» из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде были подведены итоги мартовского обмена нападающего Джейка Генцела.

В пакете активов, который «Каролина» отдала за форварда, набравшего 9 (4+5) очков в 11 играх плей-офф, фигурировали 2 условных драфт-пика.

Если клуб из Роли выиграл бы Кубок Стэнли-2024, то должен был передать « » выбор в 5-м раунде драфта текущего года. Этого не случилось, « » оставляет пик за собой.

Если бы «Харрикейнс» дошли до финала, то должны были передать «Пингвинс» пик 1-го раунда вместо 2-го. Этого не случилось, «Питтсбург» получает выбор во 2-м раунде, изначально принадлежавший «Филадельфии» (44-й общий).