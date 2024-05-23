Каменский о допуске России: «Новый министр спорта пришел, надо работать. Международные игры нужны, но на наших условиях – с флагом и гимном»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Политика Михаил Дегтярев Хоккей

Валерий Каменский высказался о ситуации с допуском России к международным матчам.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

– Как думаете, нас могут вернуть на международный уровень уже в следующем году?

– Работать надо над этим. Новый министр спорта пришел. Посмотрим, как получится. Будем вместе действовать.

Конечно, международные игры нужны. Но только на наших условиях. С флагом и гимном, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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7 комментариев
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Нам нужны "Западные игры",придуманные Западом, раскрученные Западом, но так что бы Запад исполнял наши хотелки.Вы уж как опрделеитесь, в чужой дом со своим уставом не ходят
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Каменский может пальцы гнуть сколько угодно, но даже он понимает, что играть в обозримом будущем будут только с белорусами и казахами.
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Ответ ilya1809
Нам нужны "Западные игры",придуманные Западом, раскрученные Западом, но так что бы Запад исполнял наши хотелки.Вы уж как опрделеитесь, в чужой дом со своим уставом не ходят
".....Хочу быть Владычицей Морской и что бы Рыбка была у нас на посылках...." -- классика, как - будто создана для этого
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Ну когда не тебе играть, то можно еще условий напримдумывать
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Не реальные хотелки.
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Не те времена.,чтобы условия кому-то ставить. Долго ещё будем смотреть ЧМ с Польшей и Великобританией
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Может это троллинг, Дегтярёва?
тот лозунгами кидается, а Валера ему флажки расставил. Чтобы яйцеголова свои лозунги не забыл
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