Каменский о допуске России: «Новый министр спорта пришел, надо работать. Международные игры нужны, но на наших условиях – с флагом и гимном»

Валерий Каменский высказался о ситуации с допуском России к международным матчам.

В феврале ИИХФ продлила отстранение сборных России и Беларуси до конца международного сезона-2024/25.

– Как думаете, нас могут вернуть на международный уровень уже в следующем году?

– Работать надо над этим. Новый министр спорта пришел. Посмотрим, как получится. Будем вместе действовать.

Конечно, международные игры нужны. Но только на наших условиях. С флагом и гимном, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.