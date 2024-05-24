Дмитрий Овчинников: «Мэттьюс побьет рекорд Овечкина по голам. Он машина, глыба. У них дисциплина во всем, профессионализм. Поэтому лучшая лига мира»
Дмитрий Овчинников считает, что Остон Мэттьюс забьет больше Александра Овечкина в НХЛ.
Овчинников ранее выступал в системе «Торонто».
Уэйн Гретцки является лучшим снайпером НХЛ в истории – 894 гола. Александр Овечкин находится на второй позиции – 853 шайбы. Остон Мэттьюс забил 368 голов.
– Вас привлекали в расположение основной команды «Торонто» во время плей-офф в 2022 году.
– Мы просто занимались на тренировочном катке отдельно от команды. Между играми пересекались с теми, кто мало играл или вообще не играл.
– То есть не получилось потренироваться с Мэттьюсом, Марнером и другими?
– Мы тренировались с ними перед этим сезоном. Были тренировки по желанию, даже предсезонка еще не началась.
Не было ни Марнера, ни Нюландера, а из звезд приехал только Мэттьюс. Он приехал тренироваться раньше всех, я в шоке был.
Мы играли в конце тренировки «4 на 4», вышли с ним два в одного, и он мне пас отдал, я забил. На всю жизнь это запомню. Это было кайфово.
– Что можете рассказать о нем, удалось пообщаться?
– Он по-русски знает только «спасибо», поэтому лишь парой слов смогли перекинуться. С такими игроками просто на одном льду постоять – уже кайф.
Не хочется, конечно, но он побьет рекорд Овечкина по голам. Он машина, глыба.
То, как он тренируется, пример для всех, особенно для тех, кто начинает хоккеем заниматься и думает, что что-то может сойти с рук и легко это дастся. Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс – хоккеисты, дарованные Богом.
У них есть талант, но они еще прикладывают к этому кучу усилий. Там хоккей находится на другом уровне, к этому надо стремиться.
– В России вы таких людей по уровню трудолюбия не встречали?
– Нет. Там само отношение к делу совершенно другое. У них дисциплина во всем. Везде профессионализм. Поэтому там лучшая лига мира, – сказал нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников.
- Будет сорок один.
- Не будет-не будет 🤫
пусть Остон сначала обзаведётся таким же здоровьем, долголетием и мотивацией, как у Александра Михайловича. смена тренера и команды, плюс травмы - и вот ты уже никакой не рекордсмен. Даже Саша, которому до рекорда Гретцки рукой уже подать - каждое интервью повторяет, что всё может измениться в любой день, в любой момент - и никакого рекорда не случится.
не надо рано делать рекордсменами ни одного, ни второго. При всём уважении к обоим игрокам, они оба мастера, что тут говорить