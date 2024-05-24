Дмитрий Овчинников: «Мэттьюс побьет рекорд Овечкина по голам. Он машина, глыба. У них дисциплина во всем, профессионализм. Поэтому лучшая лига мира»

Теги Сибирь Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ КХЛ Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Чемпионат.com Дмитрий Овчинников Хоккей

Дмитрий Овчинников считает, что Остон Мэттьюс забьет больше Александра Овечкина в НХЛ.

Овчинников ранее выступал в системе «Торонто».

Уэйн Гретцки является лучшим снайпером НХЛ в истории – 894 гола. Александр Овечкин находится на второй позиции – 853 шайбы. Остон Мэттьюс забил 368 голов.

– Вас привлекали в расположение основной команды «Торонто» во время плей-офф в 2022 году.

– Мы просто занимались на тренировочном катке отдельно от команды. Между играми пересекались с теми, кто мало играл или вообще не играл.

– То есть не получилось потренироваться с Мэттьюсом, Марнером и другими?

– Мы тренировались с ними перед этим сезоном. Были тренировки по желанию, даже предсезонка еще не началась.

Не было ни Марнера, ни Нюландера, а из звезд приехал только Мэттьюс. Он приехал тренироваться раньше всех, я в шоке был.

Мы играли в конце тренировки «4 на 4», вышли с ним два в одного, и он мне пас отдал, я забил. На всю жизнь это запомню. Это было кайфово.

– Что можете рассказать о нем, удалось пообщаться?

– Он по-русски знает только «спасибо», поэтому лишь парой слов смогли перекинуться. С такими игроками просто на одном льду постоять – уже кайф.

Не хочется, конечно, но он побьет рекорд Овечкина по голам. Он машина, глыба.

То, как он тренируется, пример для всех, особенно для тех, кто начинает хоккеем заниматься и думает, что что-то может сойти с рук и легко это дастся. Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс – хоккеисты, дарованные Богом.

У них есть талант, но они еще прикладывают к этому кучу усилий. Там хоккей находится на другом уровне, к этому надо стремиться.

– В России вы таких людей по уровню трудолюбия не встречали?

– Нет. Там само отношение к делу совершенно другое. У них дисциплина во всем. Везде профессионализм. Поэтому там лучшая лига мира, – сказал нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников.

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Профессионализм профессионализмом,но природу не обманешь.Посмотрим на него после 30ти
+12
-2
+10
Он ещё 400 голов не выбил, а уже такие заявления. Конечно, по вопросам профессионализма все на уровне. Но и факторов, которые влияют на карьеру хоккеиста, а стало быть на рекорд, очень много. Смена тренера, партнёров, команды, травмы, личные мотивы и обстоятельства. Да мало ли ещё?
+9
-1
+8
Нуууу, не думаю, что например: Кучеров, Панарин - тренируются меньше🤔
+6
0
+6
тут дело не в таланте а в здоровье .
+4
-1
+3
Ну очень интересно услышать мнение такого ноунейма.
+4
-1
+3
Погоня за Гретцки и Овечкиным это не спринт, это марафон. Мэттьюс хороший спринтёр, но вот на марафонской дистанции ещё доказывать и доказывать
+2
0
+2
Ответ Олег Попов
На следующий год будет 420 - 430 шайб, почти половина Овечкина
430 - это ещё раз 60. Посмотрим, повторит ли Павла. Судя по этому сезону - запросто. Увидим.
+1
0
+1
На следующий год будет 420 - 430 шайб, почти половина Овечкина
+1
-1
0
Время-лучшее мерило! Всё остальное пока лишь слова, слова, слова….⏳
+1
-1
0
Доктор спрашивает пациента, смотря его снимок:-"А сколько вам лет? "
- Будет сорок один.
- Не будет-не будет 🤫
+1
-1
0
Не с того начал парень)
+1
-1
0
Ну ребята какой Овечкин, перестаньте.
0
0
0
а Овчинников у нас великий эксперД, судя по всему. за последние несколько дней в ленте много его мнений обо всём и ни о чём сразу.
пусть Остон сначала обзаведётся таким же здоровьем, долголетием и мотивацией, как у Александра Михайловича. смена тренера и команды, плюс травмы - и вот ты уже никакой не рекордсмен. Даже Саша, которому до рекорда Гретцки рукой уже подать - каждое интервью повторяет, что всё может измениться в любой день, в любой момент - и никакого рекорда не случится.

не надо рано делать рекордсменами ни одного, ни второго. При всём уважении к обоим игрокам, они оба мастера, что тут говорить
0
0
0
Ответ Melnikov1968
Он ещё 400 голов не выбил, а уже такие заявления. Конечно, по вопросам профессионализма все на уровне. Но и факторов, которые влияют на карьеру хоккеиста, а стало быть на рекорд, очень много. Смена тренера, партнёров, команды, травмы, личные мотивы и обстоятельства. Да мало ли ещё?
Всё верно, у него нет основных факторов, которые есть у Овечкина: сестра жены и Бузова. Так что ничего усатому не светит.
+3
-3
0
Ответ Доля Кузьмин
а Овчинников у нас великий эксперД, судя по всему. за последние несколько дней в ленте много его мнений обо всём и ни о чём сразу. пусть Остон сначала обзаведётся таким же здоровьем, долголетием и мотивацией, как у Александра Михайловича. смена тренера и команды, плюс травмы - и вот ты уже никакой не рекордсмен. Даже Саша, которому до рекорда Гретцки рукой уже подать - каждое интервью повторяет, что всё может измениться в любой день, в любой момент - и никакого рекорда не случится. не надо рано делать рекордсменами ни одного, ни второго. При всём уважении к обоим игрокам, они оба мастера, что тут говорить
Сам-то Мэттьюс ничего не говорит, это какой-то неизвестный.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий