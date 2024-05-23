Петтерссон о сезоне: «Я играл как дерьмо три месяца, много шума из-за контракта. Было бы здорово отдохнуть от этого»

Элиас Петтерссон критически отнесся к своей игре в сезоне НХЛ.

Форвард « » забросил 1 шайбу в 13 матчах этого плей-офф. В общей сложности в розыгрыше Кубка Стэнли форвард набрал 6 (1+5) очков.

В марте нападающий продлил соглашение с «Кэнакс» на 8 лет и 11,6 миллиона долларов в год.

«Будет приятно отдохнуть от всего [в межсезонье]. В этом сезоне было много шума с точки зрения контракта и того, что я играл как дерьмо предыдущие три месяца.

Было бы здорово отдохнуть от этого», – сказал нападающий «Ванкувера» .