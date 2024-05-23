Новиков о ЧМ: «Надеюсь, Россия туда вернется. Это придаст больший соревновательный и политический уровень»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Юрий Новиков ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Юрий Новиков надеется, что сборная России вернется на ЧМ по хоккею.

«Я, как болельщик, должен выразить уважение хоккею за то, что он дает возможность смотреть игры в мае на американском континенте и чемпионате мира в Праге. Хоккей живет.

Я надеюсь, что мы туда вернемся и будем участвовать. Это придаст больший соревновательный и политический уровень. От этого противостояния спорт и болельщики только выиграют», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

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