Новиков о ЧМ: «Надеюсь, Россия туда вернется. Это придаст больший соревновательный и политический уровень»

Юрий Новиков надеется, что сборная России вернется на ЧМ по хоккею.

«Я, как болельщик, должен выразить уважение хоккею за то, что он дает возможность смотреть игры в мае на американском континенте и чемпионате мира в Праге. Хоккей живет.

Я надеюсь, что мы туда вернемся и будем участвовать. Это придаст больший соревновательный и политический уровень. От этого противостояния спорт и болельщики только выиграют», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.