«Авангард» проведет 3 товарищеских матча и сыграет на турнире в Омске в межсезонье

Теги Авангард Сибирь Локомотив Витязь Динамо Минск КХЛ Барыс Fonbet Кубок Блинова Адмирал товарищеские матчи Хоккей

«Авангард» опубликовал план подготовки к сезону-2024/25.

1 августа команда пройдет медицинский осмотр в Омске. Игроки будут тренироваться в городе до 10 августа.

С 11 по 16 августа «Авангард» будет тренироваться в Минске.

12 августа клуб проведет товарищеский матч с минским «Динамо», 14 августа – с «Адмиралом», 16 августа – с «Витязем».

С 17 по 20 августа команда снова будет тренироваться в Омске. 21 – 25 августа в городе пройдет Мемориал Виктора Блинова. Участниками турнира будут «Авангард», «Локомотив», «Сибирь», «Барыс»

С 26 августа по 2 сентября «Авангард» будет тренироваться в Омске.

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