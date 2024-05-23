«Авангард» проведет 3 товарищеских матча и сыграет на турнире в Омске в межсезонье

«Авангард» опубликовал план подготовки к сезону-2024/25.

1 августа команда пройдет медицинский осмотр в Омске. Игроки будут тренироваться в городе до 10 августа.

С 11 по 16 августа «Авангард» будет тренироваться в Минске.

12 августа клуб проведет товарищеский матч с минским « », 14 августа – с « », 16 августа – с « ».

С 17 по 20 августа команда снова будет тренироваться в Омске. 21 – 25 августа в городе пройдет Мемориал Виктора Блинова. Участниками турнира будут « », «Локомотив», «Сибирь», « »

С 26 августа по 2 сентября «Авангард» будет тренироваться в Омске.