Герсонский стал главным тренером академии «Авангарда»
Сергей Герсонский стал главным тренером хоккейной академии «Авангард».
«Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были легендарные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие.
Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб», – сказал директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.
Напомним, в 2020 году Герсонский работал директором академии.