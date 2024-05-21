Герсонский стал главным тренером академии «Авангарда»

Сергей Герсонский стал главным тренером хоккейной академии «Авангард».

« хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были легендарные хоккеисты « »: Игорь Никитин, , , и другие.

Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб», – сказал директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Напомним, в 2020 году Герсонский работал директором академии.