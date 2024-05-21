Герсонский стал главным тренером академии «Авангарда»

Теги Авангард Антон Курьянов Сергей Герсонский Кирилл Алексеев Алексей Бондарев Александр Пережогин КХЛ детский хоккей Хоккей

Сергей Герсонский стал главным тренером хоккейной академии «Авангард».

«Сергей Герсонский хорошо знаком омичам. Его воспитанниками были легендарные хоккеисты «Авангарда»: Игорь Никитин, Антон Курьянов, Александр Пережогин, Алексей Бондарев и другие.

Философия Сергея Рафаэльевича о всестороннем развитии игроков созвучна с новой стратегией академии. Уверен, его обширный опыт работы с молодыми игроками, в том числе на уровне сборной, пойдет нам на пользу и усилит тренерский штаб», – сказал директор академии «Авангард» Кирилл Алексеев.

Напомним, в 2020 году Герсонский работал директором академии.

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