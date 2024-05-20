Грицюк о реакции болельщиков на отъезд игроков в НХЛ: «Я столкнулся с волной хейта, переходя в СКА из «Авангарда». Хуже уже не будет»

Арсений Грицюк ответил на вопрос о возможном переходе в «Нью-Джерси».

– Если удастся завоевать трофей в год завершения контракта со СКА, перед вами откроются новые горизонты. Задрафтовавший вас « » пока на связь не выходил?

– Сначала нужно доработать соглашение до конца, а затем уже смотреть по сторонам и принимать предложения.

Я общался с ранее выступавшими в «Девилз» парнями – и , много слышал об этой команде, но все же сейчас стоит задача сконцентрироваться на хороших выступлениях в .

– Вы были выбраны под номером 129. Пример Егора Шаранговича, ушедшего с драфта под 141-м и выступающего за главную команду, а не фарм-клуб из АХЛ, намекает, что к цифрам нужно относиться проще?

– Понятно, что чем выше ты задрафтован, тем больше лимита доверия от команды получаешь на старте заокеанской карьеры.

Думаю, если я буду в хорошей форме и в клубе это увидят, то никаких вопросов ко мне не возникнет.

– Часть болельщиков болезненно воспринимают отъезд ведущих российских хоккеистов за океан.

– Ох… Перебираясь из Омска в Питер, я уже столкнулся с такой волной хейта и негодования, что, думаю, хуже уже точно не будет (смеется).

Конечно, немного страшно уезжать и слышать в свой адрес наборы междометий и нелестных слов, но все же пока предпочитаю об этом не думать, – сказал нападающий СКА Арсений Грицюк.