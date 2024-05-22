«Ак Барс» выменял Ляхова у «Амура» на денежную компенсацию. Защитник набрал 14 очков в 60 матчах сезона ВХЛ

Александр Ляхов вернулся в «Ак Барс» из «Амура».

Казанский клуб выменял 25-летнего защитника из « » за денежную компенсацию.

Прошлый сезон Ляхов провел в « » в Olimpbet . На его счету 51 игра в регулярке и 14 (3+11) очков. В плей-офф у него 9 матчей без очков.

уже играл в « » в сезоне-2020/21. Он провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Всего в ВХЛ защитник принял участие в 257 матчах и набрал 34 (10+24) очка.