Щитов о новом контракте Джонсона с «Металлургом»: «Такие игроки на дороге не валяются, он выполняет важную работу в коллективе и раздевалке»

Никита Щитов высказался о том, что Люк Джонсон остался в «Металлурге».

Ранее стало известно, что уральский клуб продлил контракт с американским нападающим на один сезон, игрок заработает около 60 миллионов рублей. Форвард выиграл в составе «Магнитки» в минувшем сезоне.

«Если Джонсона продлевают, то, наверное, он выполняет важную работу в коллективе и раздевалке. Все логично. Раз игрок остается в чемпионской команде, значит он выполняет большой объем работы, помогает внутри коллектива.

Видимо, в Магнитогорске не хотят убирать этот магнитик из чемпионского механизма. Люк может в важный момент выиграть вбрасывание, сохранить шайбу и начать атаку. Это очень важно для команды. Такие игроки на дороге не валяются», – сказал бывший защитник клубов .