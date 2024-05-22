Панарин о дружбе с Бобровским: «В игре об этом не думаем. Я стараюсь забить, он – отразить бросок. Он вратарь, мне не нужно его хитовать»

Артемий Панарин рассказал о дружбе с Сергеем Бобровским.

Форвард « » и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус».

«Мы пообщались после первого раунда. Как дела, как команда, но на самом деле про хоккей там было где-то процента три, не более.

Сейчас, конечно, очень интересно, что именно мы будем обсуждать летом. Но в игре он не думает обо мне, я не думаю о нем. Я пытаюсь забить – он отразить бросок.

А поскольку он вратарь, мне не нужно его хитовать», – сказал .