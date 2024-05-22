Панарин о дружбе с Бобровским: «В игре об этом не думаем. Я стараюсь забить, он – отразить бросок. Он вратарь, мне не нужно его хитовать»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин рассказал о дружбе с Сергеем Бобровским.

Форвард «Рейнджерс» и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус».

«Мы пообщались после первого раунда. Как дела, как команда, но на самом деле про хоккей там было где-то процента три, не более.  

Сейчас, конечно, очень интересно, что именно мы будем обсуждать летом. Но в игре он не думает обо мне, я не думаю о нем. Я пытаюсь забить – он отразить бросок. 

А поскольку он вратарь, мне не нужно его хитовать», – сказал Панарин

 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий