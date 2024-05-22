Мэттью Ткачак о финале Востока: «Рейнджерс» – лучшая команда в плей-офф на данный момент. Очень хороший вызов для «Флориды»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак высказался о предстоящей серии с «Рейнджерс» в финале Востока.

«Флорида» дошла до финала Восточной конференции во втором сезоне подряд. В прошлом году «Пантерс» выбили «Каролину» (4-0) и вышли в финал Кубка Стэнли, где уступили «Вегасу». 

«Это очень важный момент для нашей команды, ждем начала игр с нетерпением. Ситуация несколько отличается от прошлогодней. В прошлом году мы поймали удачную волну, отчасти и в этом тоже. Но теперь мы больше знаем, что нужно сделать, чтобы оказаться на вершине. 

Серия с «Рейнджерс» – это очень хороший вызов. Они выиграли регулярку и на данный момент являются лучшей командой в плей-офф. Прекрасная возможность показать, на что мы способны. Это будет отличная серия», – сказал форвард «Флориды».

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1 комментарий
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Обе команды на ходу. Легко не будет. Let’s go, Rangers!!!
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