«Автомобилист» переподписал контракт с Да Костой. Зарплата игрока не изменилась – 75 млн. Клуб изменил бонусную часть

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Стефан Да Коста Михаил Зислис Спорт-Экспресс деньги Хоккей

«Автомобилист» изменил бонусную часть в новом контракте со Стефаном Да Костой.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис

Ранее стало известно, что 34-летний форвард заключил с клубом новое соглашение и проведет пятый сезон в составе команды из Екатеринбурга.

«Попытался разобраться, что случилось со Стефаном Да Костой и его новым контрактом с «Автомобилистом». С чего вдруг произошли расторжение и подписание.

Француз не выпал из доверия – зарплата осталась у него прежней. Изменения коснулись только бонусной части, что лично мне уже не слишком интересно.

Короче, поводов для паники не вижу. Хотя расторг, получил и переподписал – это почти романтика по-петербуржски», – написал Зислис.

Таким образом, игрок получит 75 миллионов рублей за следующий сезон. 

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Да Косты 54 (18+36) очка в 60 матчах. В Кубке Гагарина француз отметился 10 (6+4) баллами за результативность в 12 играх.

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