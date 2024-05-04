«Автомобилист» переподписал контракт с Да Костой. Зарплата игрока не изменилась – 75 млн. Клуб изменил бонусную часть
«Автомобилист» изменил бонусную часть в новом контракте со Стефаном Да Костой.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Ранее стало известно, что 34-летний форвард заключил с клубом новое соглашение и проведет пятый сезон в составе команды из Екатеринбурга.
«Попытался разобраться, что случилось со Стефаном Да Костой и его новым контрактом с «Автомобилистом». С чего вдруг произошли расторжение и подписание.
Француз не выпал из доверия – зарплата осталась у него прежней. Изменения коснулись только бонусной части, что лично мне уже не слишком интересно.
Короче, поводов для паники не вижу. Хотя расторг, получил и переподписал – это почти романтика по-петербуржски», – написал Зислис.
Таким образом, игрок получит 75 миллионов рублей за следующий сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету Да Косты 54 (18+36) очка в 60 матчах. В Кубке Гагарина француз отметился 10 (6+4) баллами за результативность в 12 играх.