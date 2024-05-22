Паливко о хоккее в КХЛ и Северной Америке: «Там больше силовой борьбы, игроки завершают движение хитом. Плюс большая нацеленность на ворота и много голов»

Данила Паливко сравнил хоккей в КХЛ и в Северной Америке.

22-летний защитник «Металлурга» два сезона выступал в Западной хоккейной лиге (WHL) за «Летбридж».

– Чем хоккей за океаном отличается от того, что предлагает КХЛ?

– Сложно сравнивать именно с КХЛ, так как все-таки там молодежный хоккей, а здесь уже совершенно другой уровень игры.

Если постараться провести параллель, то в Северной Америке больше силовой борьбы, все игроки завершают свое движение силовым приемом. Плюс очень большая нацеленность на ворота. Маленькая площадка, и за счет этого, как правило, довольно много голов.

– Хотели бы вновь вернуться туда?

– Да, конечно. Если говорить о том времени, когда был там. Ближе к концу второго сезона получилось полностью адаптироваться к жизни в Северной Америке. И, как мне кажется, в свой третий сезон мог бы в большей степени раскрыть свой потенциал. Но думаю то, что произошло, получилось не хуже.

Если говорить о настоящем времени, то, конечно, хотелось бы еще побывать в Северной Америке, – сказал защитник «Металлурга» Данила Паливко.