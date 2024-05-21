У Михеева 0 очков за 11 игр плей-офф, всего в Кубке Стэнли – 4 очка в 30 матчах. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол за 61 последний матч

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Кэнакс» Илья Михеев не отметился результативными действиями, проведя на льду 12 минут и 48 секунд.

Россиянин не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах этого плей-офф при полезности «минус 4».

Всего в плей-офф НХЛ у нападающего 4 (2+2) очка в 30 матчах. Он ранее играл за «Торонто».

Кроме этого, Михеев забил лишь 1 гол за 61 последний матч с учетом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. В прошлый раз Илья забил 14 марта в игре с «Колорадо».

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Эдмонтон» – в финале Запада! Забрал седьмой матч у «Ванкувера» – абсолютно по делу

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Почему я?!
У Токкета даже Петтерссон загрустил, про Михеева вообще можно молчать)
Зато у Токкета Миллер и Босер повеселели. И Хьюз выдал сезон на уровне Норриса.
А главное — у Токкета команда впервые за долгое время вышла во 2-й раунд и билась там на равных.
+12
0
+12
У Токкета даже Петтерссон загрустил, про Михеева вообще можно молчать)
+7
-2
+5
Ответ Delantero812
Драфт отказов , увы
Не факт, он объем работы на льду приличный выдает, тренеры любят таких трудяг.
+3
0
+3
Ответ Почему я?!
Твоя правда, но мне такие тренеры с таким хоккем не нравятся)
А какой у него хоккей?
Я посмотрел наверно 30-40 матчей Ванкувера в этом сезоне и могу сказать, что у Токкета нет какой-то догмы, которой он всегда следует. Команда играет достаточно гибко. Да, он требует от всех пахать — эка невидаль в НХЛ! — работать в форчеке, возвращаться в оборону, не уходить от борьбы у бортов. В этом нет ничего особенного по сравнению с другими командами. Единственная фишка — в 3-м периоде, ведя 2-3 шайбы, команда обычно занималась сушкой, а не продолжением голевой феерии. Но это не автобус точно. Игра по счету, без неоправданного риска. Больше ничего особенного.
+4
-1
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Зато у Токкета Миллер и Босер повеселели. И Хьюз выдал сезон на уровне Норриса. А главное — у Токкета команда впервые за долгое время вышла во 2-й раунд и билась там на равных.
Твоя правда, но мне такие тренеры с таким хоккем не нравятся)
+2
-1
+1
Драфт отказов , увы
+3
-3
0
Заскучал парень
0
0
0
Ну может в следующем сезоне и заиграет. Он совсем не плох.
+1
-1
0
В принципе если обмен, может кто и подберет в боттом с пустой платежкой Анахайм, Сан Хосе, Чикаго...
+1
-1
0
Хоккей это ж не про голы..(ас)
0
0
0
Ответ mongrelius
Домой! Пора домой!
С чего? Рояль носить в 4м звене и пахать по всей площадке тоже дело не лёгкое. Мы не знаем какие установки ему даёт тренер. Может быть он и выходит играть для того, что бы задолбать движением соперника. А забивать там могут и другие)
0
0
0
Ответ Почему я?!
Знаешь, я за нхл слежу через призму наших ребят, а тут Кузменко минус, Подколзин играет по 7 минут, Михеев незабивает хотя может и умеет, можно Задорова вспомнить, но думаю это всплеск случайный)
🧐🤬💁‍♂️
0
0
0
Ответ Почему я?!
Знаешь, я за нхл слежу через призму наших ребят, а тут Кузменко минус, Подколзин играет по 7 минут, Михеев незабивает хотя может и умеет, можно Задорова вспомнить, но думаю это всплеск случайный)
Задоров давно в лиге и понимает требования по пахоте. Поэтому и зашел нормально в команду.

Кузьменко, Михеев и Подкользин очевидно не сильны в тех компонентах игры, которые важны тренеру (пахота, форчек, возврат в оборону, борьба у бортов). Но это не блажь Токкета, это требования хоккея в НХЛ.
Так-то, если что не так, всегда можно вернуться в “теплую ванну” КХЛ.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий