У Михеева 0 очков за 11 игр плей-офф, всего в Кубке Стэнли – 4 очка в 30 матчах. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол за 61 последний матч
Илья Михеев не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.
«Ванкувер» проиграл «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.
Форвард «Кэнакс» Илья Михеев не отметился результативными действиями, проведя на льду 12 минут и 48 секунд.
Россиянин не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах этого плей-офф при полезности «минус 4».
Всего в плей-офф НХЛ у нападающего 4 (2+2) очка в 30 матчах. Он ранее играл за «Торонто».
Кроме этого, Михеев забил лишь 1 гол за 61 последний матч с учетом регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. В прошлый раз Илья забил 14 марта в игре с «Колорадо».
Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.
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А главное — у Токкета команда впервые за долгое время вышла во 2-й раунд и билась там на равных.
Я посмотрел наверно 30-40 матчей Ванкувера в этом сезоне и могу сказать, что у Токкета нет какой-то догмы, которой он всегда следует. Команда играет достаточно гибко. Да, он требует от всех пахать — эка невидаль в НХЛ! — работать в форчеке, возвращаться в оборону, не уходить от борьбы у бортов. В этом нет ничего особенного по сравнению с другими командами. Единственная фишка — в 3-м периоде, ведя 2-3 шайбы, команда обычно занималась сушкой, а не продолжением голевой феерии. Но это не автобус точно. Игра по счету, без неоправданного риска. Больше ничего особенного.
Кузьменко, Михеев и Подкользин очевидно не сильны в тех компонентах игры, которые важны тренеру (пахота, форчек, возврат в оборону, борьба у бортов). Но это не блажь Токкета, это требования хоккея в НХЛ.
Так-то, если что не так, всегда можно вернуться в “теплую ванну” КХЛ.