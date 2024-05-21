У Михеева 0 очков за 11 игр плей-офф, всего в Кубке Стэнли – 4 очка в 30 матчах. Форвард «Ванкувера» забил 1 гол за 61 последний матч

Илья Михеев не набрал ни одного очка в плей-офф НХЛ.

« » проиграл «Эдмонтону» (2:3, 3-4) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Форвард «Кэнакс» не отметился результативными действиями, проведя на льду 12 минут и 48 секунд.

Россиянин не набрал ни одного результативного балла в 11 матчах этого плей-офф при полезности «минус 4».

Всего в плей-офф НХЛ у нападающего 4 (2+2) очка в 30 матчах. Он ранее играл за «Торонто».

Кроме этого, Михеев забил лишь 1 гол за 61 последний матч с учетом регулярного чемпионата и плей-офф. В прошлый раз Илья забил 14 марта в игре с «Колорадо».

Контракт хоккеиста с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

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