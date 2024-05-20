Ротенберг о Мичкове: «Если не сможет играть в первом звене «Филадельфии», сделаем все для возвращения в КХЛ. Повлияла семейная ситуация Матвея – семейные ценности превыше всего»

Теги СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

– Не хочу раскрывать коммерческую тайну. Но вы же понимаете, что мы очень много вложили в Матвея.

И если он не станет лидером «Филадельфии», то тогда мы его обязательно ждем обратно в КХЛ.

И я подчеркну, что на всю эту историю повлияла семейная ситуация Мичкова. Надо его в этом поддержать. Это не хоккейный, а семейный вопрос. И мы все должны Матвею оказать поддержку.

– Хорошо, что у вас есть диалог с «Флайерс».

– У нас есть возможность общаться. Мы хорошо знаем разные языки. Это очень важно в нашей работе – разговаривать на разных языках.

Я вообще всем детишкам советую изучать как можно больше иностранных языков, чтобы они могли со всеми разговаривать. Коммуникация – основа всего.

И у нас есть хорошая коммуникация, мы общаемся со всеми. Мы абсолютно открыты. И мы очень много вложили в Матвея, честно могу вам сказать.

Я лично очень много сделал для того, чтобы он играл у нас, чтобы перешел к нам. Я лично этим занимался. Много вложил времени и усилий в развитие этого игрока в нашей организации.

Но мы хотим поддержать Матвея как семья. Мы хотим дать ему возможность развиваться.

Если, например, он не сможет играть в первом звене «Филадельфии» и не будет получать там первое большинство, если его отправят в АХЛ или даже в лигу Восточного побережья, то мы сделаем все для того, чтобы Мичков вернулся и играл только в КХЛ.

Еще раз говорю, эти вопросы пока в диалоге.

Мы хотим, чтобы Матвей получил максимальную поддержку в его семейной ситуации. Ведь семейные ценности превыше всего, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

28 комментариев
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В Филадельфии по ротербергу должен играть в первом звене и в первой пятерке большинства. В ска не проходил вообще в команду. Вот что значит система.
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Казалось нет предела человеческой мерзости, оказалось есть-ротербергость...каждое интервью вызывает лишь отвращение к этому финну
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+26
Бедный Ротенберг, он парня с пелёнок растил, когда тот еще на ногах стоять не умел.... А с ним вот так вот поступают.... Жалко этого добряка
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+23
Ответ Unnamed80
В Филадельфии по ротербергу должен играть в первом звене и в первой пятерке большинства. В ска не проходил вообще в команду. Вот что значит система.
ХК "Сочи"просто сильнее СКА,а Флаирз, вообще, не команда,нет игроков,уровня СКА
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+8
Все в кучу, дела Матвея, дети, изучение языков. Человек-оркестр.
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Очень много вложили - это мариновали в СКА и потом все таки дали набираться опыта в фарме?
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яяяяяяяя,даст ист....,яяяяяяя-
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а если он будет играть во втором звене?))
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Пафосная глыба.
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"—Хорошо, что у вас есть диалог с «Флайерс».

– У нас есть возможность общаться. Мы хорошо знаем разные языки. Это очень важно в нашей работе – разговаривать на разных языках."

Я даже хз как это комментировать.)) напомнило тот ролик, где девушку спросили про День земли, а она отвечала про дно земли, типа "там наверное очень темно")))
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вспоминается классика из фильма: "Да что ты чёрт побери такое несёшь" 🤦🤦
Ротенберг наговорил на цитатник его "великих" высказываний
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Ответ suomi95
он же еврей
походу он человек мира
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Ответ suomi95
а если он будет играть во втором звене?))
Не обращай внимание там клиника давно ждет этого неадеквата
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Чтобы понимать друг друга надо говорить на разных языках😅
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>>больше иностранных языков, чтобы они могли со всеми разговаривать.

Особенно албанский. Это первое дело
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Ответ suomi95
он же еврей
ЕВРЕЙСКИЙ ФИНН ИЛИ ФИНСКИЙ ЕВРЕЙ!😂😂😂😂
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Вообще то английский язык планируют исключить из программ школ. Аполитичная позиция
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Ротенберг - Если не получит «Колдер Трофи»,«Морис Ришар Трофи»,ну или «Арт Росс Трофи» то вернём его назад.
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Как же его несет во все стороны во время ответа
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Иногда действительно непонятно, угорает он или на полном серьезе, но тут очевидно, что угорает.
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Какая широкая вилка, первое звено с большинством и лига Восточного побережья))
Представляю картину.
В ФФ Мичкова двигают во 2-е звено, в 3-е, в 4-е,
Ротенберг - мы его не бросим, но еще не пора возвращать.
Отправили в АХЛ, там опустили в боттом, снизили игровое время, держат в запасе,
Ротенберг - рано, надо подождать, это же еще не лига Восточного побережья, там мы его подхватим))
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Роман ЯЛично Ротенберг
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Доменик Торрето?!
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Ну что же, рекомендацию изучать языки можно отнести к хорошей фразе от Романа без иронии и полколов
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