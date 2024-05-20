Ротенберг о Мичкове: «Если не сможет играть в первом звене «Филадельфии», сделаем все для возвращения в КХЛ. Повлияла семейная ситуация Матвея – семейные ценности превыше всего»
Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».
Ранее появилась информация, что форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.
– Не хочу раскрывать коммерческую тайну. Но вы же понимаете, что мы очень много вложили в Матвея.
И если он не станет лидером «Филадельфии», то тогда мы его обязательно ждем обратно в КХЛ.
И я подчеркну, что на всю эту историю повлияла семейная ситуация Мичкова. Надо его в этом поддержать. Это не хоккейный, а семейный вопрос. И мы все должны Матвею оказать поддержку.
– Хорошо, что у вас есть диалог с «Флайерс».
– У нас есть возможность общаться. Мы хорошо знаем разные языки. Это очень важно в нашей работе – разговаривать на разных языках.
Я вообще всем детишкам советую изучать как можно больше иностранных языков, чтобы они могли со всеми разговаривать. Коммуникация – основа всего.
И у нас есть хорошая коммуникация, мы общаемся со всеми. Мы абсолютно открыты. И мы очень много вложили в Матвея, честно могу вам сказать.
Я лично очень много сделал для того, чтобы он играл у нас, чтобы перешел к нам. Я лично этим занимался. Много вложил времени и усилий в развитие этого игрока в нашей организации.
Но мы хотим поддержать Матвея как семья. Мы хотим дать ему возможность развиваться.
Если, например, он не сможет играть в первом звене «Филадельфии» и не будет получать там первое большинство, если его отправят в АХЛ или даже в лигу Восточного побережья, то мы сделаем все для того, чтобы Мичков вернулся и играл только в КХЛ.
Еще раз говорю, эти вопросы пока в диалоге.
Мы хотим, чтобы Матвей получил максимальную поддержку в его семейной ситуации. Ведь семейные ценности превыше всего, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
– У нас есть возможность общаться. Мы хорошо знаем разные языки. Это очень важно в нашей работе – разговаривать на разных языках."
Я даже хз как это комментировать.)) напомнило тот ролик, где девушку спросили про День земли, а она отвечала про дно земли, типа "там наверное очень темно")))
Ротенберг наговорил на цитатник его "великих" высказываний
Особенно албанский. Это первое дело
Представляю картину.
В ФФ Мичкова двигают во 2-е звено, в 3-е, в 4-е,
Ротенберг - мы его не бросим, но еще не пора возвращать.
Отправили в АХЛ, там опустили в боттом, снизили игровое время, держат в запасе,
Ротенберг - рано, надо подождать, это же еще не лига Восточного побережья, там мы его подхватим))