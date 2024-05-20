Ротенберг о Мичкове: «Если не сможет играть в первом звене «Филадельфии», сделаем все для возвращения в КХЛ. Повлияла семейная ситуация Матвея – семейные ценности превыше всего»

Роман Ротенберг высказался о возможном переходе Матвея Мичкова в «Филадельфию».

Ранее появилась информация, что форвард может уехать в «Филадельфию». Действующий контракт игрока со СКА рассчитан еще на два года.

– Не хочу раскрывать коммерческую тайну. Но вы же понимаете, что мы очень много вложили в Матвея.

И если он не станет лидером «Филадельфии», то тогда мы его обязательно ждем обратно в КХЛ.

И я подчеркну, что на всю эту историю повлияла семейная ситуация Мичкова. Надо его в этом поддержать. Это не хоккейный, а семейный вопрос. И мы все должны Матвею оказать поддержку.

– Хорошо, что у вас есть диалог с «Флайерс».

– У нас есть возможность общаться. Мы хорошо знаем разные языки. Это очень важно в нашей работе – разговаривать на разных языках.

Я вообще всем детишкам советую изучать как можно больше иностранных языков, чтобы они могли со всеми разговаривать. Коммуникация – основа всего.

И у нас есть хорошая коммуникация, мы общаемся со всеми. Мы абсолютно открыты. И мы очень много вложили в Матвея, честно могу вам сказать.

Я лично очень много сделал для того, чтобы он играл у нас, чтобы перешел к нам. Я лично этим занимался. Много вложил времени и усилий в развитие этого игрока в нашей организации.

Но мы хотим поддержать Матвея как семья. Мы хотим дать ему возможность развиваться.

Если, например, он не сможет играть в первом звене «Филадельфии» и не будет получать там первое большинство, если его отправят в АХЛ или даже в лигу Восточного побережья, то мы сделаем все для того, чтобы Мичков вернулся и играл только в КХЛ.

Еще раз говорю, эти вопросы пока в диалоге.

Мы хотим, чтобы Матвей получил максимальную поддержку в его семейной ситуации. Ведь семейные ценности превыше всего, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.