«Каролина» не исключила переход Никишина – решат до драфта НХЛ. У защитника контракт со СКА еще на сезон
Александр Никишин может перейти в «Каролину» из СКА.
Генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.
Решение должно быть принято до драфта НХЛ-2024.
У игрока еще на один сезон рассчитан договор со СКА.
Александр Никишин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.
В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Всего на данный момент в регулярных чемпионатах в лиге хоккеист отметился 131 (37+94) баллом в 227 играх.
Нечаса оставят точно, и правильно. Но не тянет он пока на 2-го центра, а второй центр нужен. И тут вся беда. Ну с Кузей понятно, Бриндамору он не нужен.
В целом самая большая ошибка уже случилась - продление Рода, при всем уважении. Посмотрим, команда очень симпатичная.