«Каролина» не исключила переход Никишина – решат до драфта НХЛ. У защитника контракт со СКА еще на сезон

Александр Никишин может перейти в «Каролину» из СКА.

Генеральный менеджер «Харрикейнс» не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

Решение должно быть принято до драфта НХЛ-2024.

У игрока еще на один сезон рассчитан договор со .

выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата .

Всего на данный момент в регулярных чемпионатах в лиге хоккеист отметился 131 (37+94) баллом в 227 играх.