«Каролина» не исключила переход Никишина – решат до драфта НХЛ. У защитника контракт со СКА еще на сезон

Теги СКА возможные переходы Каролина Дон Уодделл НХЛ КХЛ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин может перейти в «Каролину» из СКА.

Генеральный менеджер «Харрикейнс» Дон Уодделл не исключил переход российского хоккеиста к следующему сезону НХЛ.

Решение должно быть принято до драфта НХЛ-2024.

У игрока еще на один сезон рассчитан договор со СКА.

Александр Никишин выбран «Каролиной» на драфте НХЛ-2020 под общим 69-м номером в третьем раунде.

В прошедшем сезоне Никишин набрал 56 (17+39) очков при полезности «плюс 32» и среднем игровом времени 24:15 в 67 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Всего на данный момент в регулярных чемпионатах в лиге хоккеист отметился 131 (37+94) баллом в 227 играх.

10 комментариев
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У Уодделла межсезонье конечно выдастся что надо. Столько народу подписывать необходимо и на это есть чуть больше 27 миллионов. Кажется 1/3 кепки, но почти всем кому надо переподписываться, хочется повышения зп. Неограниченные са: Генцел, Теравайнен, Мартинук и Ноусен из напов. Шей, Пеши, ДиАнжело и Чэтфилд из дефов. Из ограниченно свободных Джарвис, Нечас и Друри младший. Всех за 27 мультов не реально будет сохранить , учитывая что через год кончается у Слэйвина контракт, на его прибавку уйдёт зп Бернса, Орлова за 7,75 явно оставлять не будут , у него так же через год контракт кончится , там место Бернса или Орлова как раз Никишин и займёт. Так что через год Саша в Роли отправится, не раньше . Ну а Генцел будет просить не меньше 9, Шей в районе 7, это уже 16. Джарвис и Нечас, если никто не кинет в них оффер , могут и на мостики прыгнуть по 5, это уже 26, остальное как-нибудь нашкребут Мартинуку и Друри. Пеши, ДиАнжело на выход сто пудово. Теравайнен видимо тоже, будут явно в сторону более молодых Джарвиса и Нечаса думать. Но какая-нибудь Юта может и кинуть в кого-нибудь из них 7x8 и приплыли.
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Сомневаюсь, что Ротенберг его отпустит
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Ответ PatologoanatoM
У Уодделла межсезонье конечно выдастся что надо. Столько народу подписывать необходимо и на это есть чуть больше 27 миллионов. Кажется 1/3 кепки, но почти всем кому надо переподписываться, хочется повышения зп. Неограниченные са: Генцел, Теравайнен, Мартинук и Ноусен из напов. Шей, Пеши, ДиАнжело и Чэтфилд из дефов. Из ограниченно свободных Джарвис, Нечас и Друри младший. Всех за 27 мультов не реально будет сохранить , учитывая что через год кончается у Слэйвина контракт, на его прибавку уйдёт зп Бернса, Орлова за 7,75 явно оставлять не будут , у него так же через год контракт кончится , там место Бернса или Орлова как раз Никишин и займёт. Так что через год Саша в Роли отправится, не раньше . Ну а Генцел будет просить не меньше 9, Шей в районе 7, это уже 16. Джарвис и Нечас, если никто не кинет в них оффер , могут и на мостики прыгнуть по 5, это уже 26, остальное как-нибудь нашкребут Мартинуку и Друри. Пеши, ДиАнжело на выход сто пудово. Теравайнен видимо тоже, будут явно в сторону более молодых Джарвиса и Нечаса думать. Но какая-нибудь Юта может и кинуть в кого-нибудь из них 7x8 и приплыли.
Топовая аналитика. Только у Никишина будет контракт новичка на 950к, считай за копейки. Причем уверен двусторонний. Если что сплавят в АХЛ и платежка обнулится , ну либо сдадут в аренду в КХЛ. Так что подписать Никишина сейчас - вполне разумное решение .
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Защитник лучший бомбардир СКА!!!Что будет Рома делать?
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Да уж, попал в кабалу
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Каролина хочется собрать у себя всех трампистов, бывших (?) кокаинистов, христианских проповедников и хоккеистов с неизвестными проблемами. Это уже не команда, а община.
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Ну тем более.
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Ответ kvint(ksk)
Топовая аналитика. Только у Никишина будет контракт новичка на 950к, считай за копейки. Причем уверен двусторонний. Если что сплавят в АХЛ и платежка обнулится , ну либо сдадут в аренду в КХЛ. Так что подписать Никишина сейчас - вполне разумное решение .
Никишина не будут спускать в АХЛ, он точно будет играть во 2-3 паре
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Ответ PatologoanatoM
У Уодделла межсезонье конечно выдастся что надо. Столько народу подписывать необходимо и на это есть чуть больше 27 миллионов. Кажется 1/3 кепки, но почти всем кому надо переподписываться, хочется повышения зп. Неограниченные са: Генцел, Теравайнен, Мартинук и Ноусен из напов. Шей, Пеши, ДиАнжело и Чэтфилд из дефов. Из ограниченно свободных Джарвис, Нечас и Друри младший. Всех за 27 мультов не реально будет сохранить , учитывая что через год кончается у Слэйвина контракт, на его прибавку уйдёт зп Бернса, Орлова за 7,75 явно оставлять не будут , у него так же через год контракт кончится , там место Бернса или Орлова как раз Никишин и займёт. Так что через год Саша в Роли отправится, не раньше . Ну а Генцел будет просить не меньше 9, Шей в районе 7, это уже 16. Джарвис и Нечас, если никто не кинет в них оффер , могут и на мостики прыгнуть по 5, это уже 26, остальное как-нибудь нашкребут Мартинуку и Друри. Пеши, ДиАнжело на выход сто пудово. Теравайнен видимо тоже, будут явно в сторону более молодых Джарвиса и Нечаса думать. Но какая-нибудь Юта может и кинуть в кого-нибудь из них 7x8 и приплыли.
Согласен. Прям просятся обмены Котканиеми, Орлова и Теравайнена, за них(особенно за второго) не придется прям сильно в минус уходить. Но тут может быть финский бунт))
Нечаса оставят точно, и правильно. Но не тянет он пока на 2-го центра, а второй центр нужен. И тут вся беда. Ну с Кузей понятно, Бриндамору он не нужен.
В целом самая большая ошибка уже случилась - продление Рода, при всем уважении. Посмотрим, команда очень симпатичная.
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Ответ PatologoanatoM
У Уодделла межсезонье конечно выдастся что надо. Столько народу подписывать необходимо и на это есть чуть больше 27 миллионов. Кажется 1/3 кепки, но почти всем кому надо переподписываться, хочется повышения зп. Неограниченные са: Генцел, Теравайнен, Мартинук и Ноусен из напов. Шей, Пеши, ДиАнжело и Чэтфилд из дефов. Из ограниченно свободных Джарвис, Нечас и Друри младший. Всех за 27 мультов не реально будет сохранить , учитывая что через год кончается у Слэйвина контракт, на его прибавку уйдёт зп Бернса, Орлова за 7,75 явно оставлять не будут , у него так же через год контракт кончится , там место Бернса или Орлова как раз Никишин и займёт. Так что через год Саша в Роли отправится, не раньше . Ну а Генцел будет просить не меньше 9, Шей в районе 7, это уже 16. Джарвис и Нечас, если никто не кинет в них оффер , могут и на мостики прыгнуть по 5, это уже 26, остальное как-нибудь нашкребут Мартинуку и Друри. Пеши, ДиАнжело на выход сто пудово. Теравайнен видимо тоже, будут явно в сторону более молодых Джарвиса и Нечаса думать. Но какая-нибудь Юта может и кинуть в кого-нибудь из них 7x8 и приплыли.
Так Никишин замечательный выход для Уоддела, первый небольшой контракт, Шея можно на рынок, его зарплату Гюнцелю, Пеши и Джарвису. Полдела сделано..
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