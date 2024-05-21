Вадим Шипачев: «У меня два Кубка Гагарина, хочется сделать хет-трик. Неважно, в какой конференции мой будущий клуб, главный критерий – его амбиции»

Вадим Шипачев высказался о своем будущем.

Ранее нападающий сообщил, что « » сказал ему искать новый клуб.

– Понятно, что в условиях нынешнего рынка у вас много вариантов. Какой предпочтете?

– Благодарен командам, идут звонки, есть что обсудить. Прошедший сезон стал для меня раздражителем, чувствую, что заряжен, даже зол – естественно, по-спортивному.

Для меня неважно, в какой конференции – Восточной или Западной – находится будущий клуб. Главный критерий – его амбиции.

У меня в карьере есть два Кубка Гагарина, очень хочется сделать хет-трик. С учетом этой задачи намерен делать выбор, – сказал нападающий .