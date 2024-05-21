Вадим Шипачев: «У меня два Кубка Гагарина, хочется сделать хет-трик. Неважно, в какой конференции мой будущий клуб, главный критерий – его амбиции»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался о своем будущем.

Ранее нападающий сообщил, что «Ак Барс» сказал ему искать новый клуб.

– Понятно, что в условиях нынешнего рынка КХЛ у вас много вариантов. Какой предпочтете? 

– Благодарен командам, идут звонки, есть что обсудить. Прошедший сезон стал для меня раздражителем, чувствую, что заряжен, даже зол – естественно, по-спортивному.

Для меня неважно, в какой конференции – Восточной или Западной – находится будущий клуб. Главный критерий – его амбиции.

У меня в карьере есть два Кубка Гагарина, очень хочется сделать хет-трик. С учетом этой задачи намерен делать выбор, – сказал нападающий Вадим Шипачев.

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2 комментария
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Если он ужмет зарплату до 20-40 миллионов и амбиции на счет первого звена, то будет хорошим усилением для любого клуба борющегося за чемпионство
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Добро пожаловать обратно в Динамо или в Амур. Я так понимаю теперь в этих клубах весь шлак будет собраться 🤣
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