Дементьев о 17-летнем Коле в СКА: «Лучший защитник России по своему возрасту. Через год он собирается уехать в Америку»

Теги СКА НХЛ КХЛ Алексей Дементьев Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Коннор Бедард Тимур Кол Хоккей

Алексей Дементьев рассказал, что Тимур Кол через год собирается уехать в Америку.

– Какую характеристику вы дадите новичку СКА – 17 летнему защитнику Тимуру Колу. Получит ли он свой шанс в КХЛ?

Тимур Кол – несомненно лучший защитник России по своему возрасту, очень перспективный, талантливый, техничный, габаритный, думающий и одаренный спортсмен.

Через год он собирается уехать в Северную Америку. Но на мой взгляд, отъезд за океан раньше 21-22 года – очень рискованное мероприятие для хоккеиста как в ментальном, так и в игровом плане.

Вспомните, сколько лидеров драфта в разные годы либо не заиграли в НХЛ вообще, либо сделали это позже, чем ожидалось. Такие дарования как Мэттьюс, Макдэвид и Бедард – исключения из этого правила.

Что касается перспектив Кола в основе армейцев с Невы, то это вопрос не ко мне, а к руководству СКА, – сказал агент Алексей Дементьев.

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11 комментариев
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Северный флот ему, а не Северная америка!
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А как же примеры Свечникова, Сергачева, Проворова и Минтюкова? Рано уехали в СА и вполне себе спокойно играют в НХЛ
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тем более старший братюня за ванкувер бегает
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Ответ Maturmalai
Северный флот ему, а не Северная америка!
Будет там коком Колом
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бартез, как думаешь, отпустит твой любимый иозе Колу или нет?
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Несомненно лучший лол. А Силаев?
Но Дементьев же не агент Коля?
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Кол забил кол в систему.
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Силаев 2006 года , он уж точно на данный момент сильнее
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А Иэн Коул в Ванкувере - не его брат ?
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Ответ Ant-84
Несомненно лучший лол. А Силаев? Но Дементьев же не агент Коля?
Силаев старше
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