Дементьев о 17-летнем Коле в СКА: «Лучший защитник России по своему возрасту. Через год он собирается уехать в Америку»

Алексей Дементьев рассказал, что Тимур Кол через год собирается уехать в Америку.

– Какую характеристику вы дадите новичку СКА – 17 летнему защитнику Тимуру Колу. Получит ли он свой шанс в ?

– – несомненно лучший защитник России по своему возрасту, очень перспективный, талантливый, техничный, габаритный, думающий и одаренный спортсмен.

Через год он собирается уехать в Северную Америку. Но на мой взгляд, отъезд за океан раньше 21-22 года – очень рискованное мероприятие для хоккеиста как в ментальном, так и в игровом плане.

Вспомните, сколько лидеров драфта в разные годы либо не заиграли в вообще, либо сделали это позже, чем ожидалось. Такие дарования как , Макдэвид и Бедард – исключения из этого правила.

Что касается перспектив Кола в основе армейцев с Невы, то это вопрос не ко мне, а к руководству , – сказал агент Алексей Дементьев.