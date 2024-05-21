Андрей Кареев: «Минск-Арена» – одна из лучших в КХЛ в плане атмосферы. Тут очень классные болельщики, буду рад играть для них»
Андрей Кареев поделился мнением о «Минск-Арене».
Вратарь ранее подписал контракт с минским «Динамо»
– Что знаешь о Минске?
– Первая ассоциация – это, конечно же, «Динамо»! Не понаслышке знаю, что Минск – прекрасный и красивый город!
На «Минск-Арене» впервые сыграл еще в составе новокузнецкого «Металлурга». Также играл в Минске, будучи вратарем «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».
В плане атмосферы «Минск-Арена» одна из лучших в КХЛ. Тут очень классные болельщики, которые здорово поддерживают свою команду. Буду рад играть для них,– сказал вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев.