Андрей Кареев: «Минск-Арена» – одна из лучших в КХЛ в плане атмосферы. Тут очень классные болельщики, буду рад играть для них»

Теги болельщики Динамо Минск КХЛ Минск-Арена Андрей Кареев Хоккей

Андрей Кареев поделился мнением о «Минск-Арене».

Вратарь ранее подписал контракт с минским «Динамо»

– Что знаешь о Минске?

– Первая ассоциация – это, конечно же, «Динамо»! Не понаслышке знаю, что Минск – прекрасный и красивый город!

На «Минск-Арене» впервые сыграл еще в составе новокузнецкого «Металлурга». Также играл в Минске, будучи вратарем «Нефтехимика» и «Салавата Юлаева».

В плане атмосферы «Минск-Арена» одна из лучших в КХЛ. Тут очень классные болельщики, которые здорово поддерживают свою команду. Буду рад играть для них,– сказал вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев.

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