Андрей Кареев: «Рад стать игроком минского «Динамо». Это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом»
Андрей Кареев высказался после перехода в минское «Динамо».
«Я очень рад стать игроком минского «Динамо». Эмоции только положительные.
Жду с нетерпением, когда приеду в расположение команды, чтобы начать подготовку к сезону. Хочу помочь «Динамо» добиваться новых побед и успехов.
«Динамо» – это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом. После общения с руководством и главным тренером у меня не осталось никаких сомнений о выборе клуба», – сказал вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев.