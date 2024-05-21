Андрей Кареев: «Рад стать игроком минского «Динамо». Это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом»

Теги Динамо Минск КХЛ Андрей Кареев Хоккей

Андрей Кареев высказался после перехода в минское «Динамо».

«Я очень рад стать игроком минского «Динамо». Эмоции только положительные.

Жду с нетерпением, когда приеду в расположение команды, чтобы начать подготовку к сезону. Хочу помочь «Динамо» добиваться новых побед и успехов.

«Динамо» – это хорошая команда во главе с профессиональным тренерским штабом. После общения с руководством и главным тренером у меня не осталось никаких сомнений о выборе клуба», – сказал вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев.

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