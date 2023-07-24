Герсонский о детских тренерах: «Сердце спортсмена – кусок мяса, нет объема, происходят микроинфаркты. Все из-за неправильно построенного тренировочного процесса»

Сергей Герсонский высказался о ситуации с образованием у детских тренеров.

Экс-главный тренер «Авангарда» поделился мыслями о том, нужно ли тренерам получать нормальное образование, или им достаточно опыта, приобретенного во время карьеры игрока.

«Хоккеисты, как правило, получают высшее образование экстерном. Из-за этого глубины знаний не хватает – урывками что-то прочитал, что-то выучил. Плюс преподаватели относятся лояльно, на многое закрывают глаза, идут навстречу, так как человек профессионально играет в хоккей.

И по итогу, когда он приходит тренировать детей, то начинает это делать так, как тренировали его. Но всегда ли его тренировали правильно? Это огромный вопрос! Ведь не секрет, что во многих местах у нас с самого детства требуют результат, хотят, чтобы ребята быстрее прогрессировали под лозунгом «Давай-давай!» Из-за этого многие не выдерживают конкуренцию, а кто-то просто надламывается физически, другими словами – ему не хватает здоровья.

Мне недавно присылали для сравнения фотографии двух сердец – обычного человека и спортсмена. Так вот второе – это просто кусок мяса… В таком сердце нет объема, желудочки с толстыми стенками, но очень маленькие. Такому человеку для жизнеобеспечения требуется частый пульс, в таком сердце происходят микроинфаркты… При такой серьезной, жесткой работе в детском возрасте, ребята подходят к команде мастеров с больным сердцем.

И это потом приводит либо к смерти в молодом возрасте на тренировке или во время игры, либо к тому, что приходится заканчивать с хоккеем. А все из-за неправильно построенного тренировочного процесса, когда тренер, не получив необходимый объем знаний, не обучившись, как нужно, даже не понимает, какую нагрузку он дает игрокам – малую, среднюю или максимальную. В итоге хоккеисты «плывут»…

Год, два, три, и на выпуске приходится заканчивать карьеру», – сказал .