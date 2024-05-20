«Динамо» хочет 12 млн рублей от «Адмирала» за Петухова и Муранова (Metaratings)

Теги возможные переходы КХЛ Динамо Адмирал Егор Петухов Иван Муранов деньги Хоккей

«Динамо» просит у «Адмирала» 12 млн рублей за Егора Петухова и Ивана Муранова.

Об этом сообщает Metaratings.

На счету 30-летнего Петухова 61 матч в прошедшем регулярном чемпионате и 15 (10+5) очков при полезности «минус 6». В плей-офф нападающий провел семь матчей и забил один гол при полезности «плюс 3».

24-летний Муранов в регулярном чемпионате набрал 8 (5+3) очков за 61 игру. В Кубке Гагарина форвард сыграл в восьми матчах без результативных действий при полезности «минус 7».

Срок действующего контракта хоккеистов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эх Лëха Леха, как ты надоел своими выкидонам. Плохому танцору всегда, что нибудь мешает. Чем тебе Петухов не угодил?
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий