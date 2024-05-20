«Динамо» хочет 12 млн рублей от «Адмирала» за Петухова и Муранова (Metaratings)

«Динамо» просит у «Адмирала» 12 млн рублей за Егора Петухова и Ивана Муранова.

Об этом сообщает Metaratings.

На счету 30-летнего Петухова 61 матч в прошедшем регулярном чемпионате и 15 (10+5) очков при полезности «минус 6». В плей-офф нападающий провел семь матчей и забил один гол при полезности «плюс 3».

24-летний Муранов в регулярном чемпионате набрал 8 (5+3) очков за 61 игру. В Кубке Гагарина форвард сыграл в восьми матчах без результативных действий при полезности «минус 7».

Срок действующего контракта хоккеистов рассчитан до конца сезона-2024/25.