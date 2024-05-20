Перри и Коул играли 7-й матч в четырех франшизах. «Ванкувер» и «Эдмонтон» могут стать пятыми

Йэн Коул и Кори Перри могут приблизиться к уникальному достижению в Кубке Стэнли.

Сегодня ночью состоится седьмой матч серии второго раунда плей-офф между «Ванкувером» и «Эдмонтоном».

Защитник «Кэнакс» Йэн Коул и форвард «Ойлерз» Кори Перри могут принять участие в решающей игре в составе пяти разных франшиз за карьеру.

Коул участвовал в седьмых матчах, будучи игроком «Каролины», «Миннесоты», «Колорадо» и «Питтсбурга».

Перри – в составе «Тампа-Бэй», «Монреаля», «Далласа» и «Анахайма».

Рекорд НХЛ принадлежит Брайану Смолински – 6 клубов.