Иэн Коул: «У «Ванкувера» глубокий состав и много классных игроков в резерве. Мы уверены в себе и в наших вратарях»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер НХЛ Йэн Коул Тэтчер Демко Кейси ДеСмит Артур Шилов Хоккей

Защитник «Ванкувера» Иэн Коул поделился мнением об игре «Ванкувера» в плей-офф.

«Кэнакс» обыграли «Нэшвилл» в шестой игре серии первого раунда Кубка Стэнли (1:0, 4-2) и вышли в следующий раунд.

За шесть матчей в воротах канадской команды сыграли три вратаря. Тэтчер Демко и Кейси ДеСмит выбыли из-за травм. 

«Мы очень уверены в себе и в том, чего добились в этом году. Мы уверены в наших вратарях, начиная с Демко и Кейси [ДеСмита], который отлично играл, заканчивая Шиловым, здорово проявившим себя.

У нас глубокий состав и много высококлассных игроков в резерве. У парней есть возможность вступить в игру, сделать шаг вперед и сыграть в отличный хоккей.

Некоторые расцветают под таким давлением. Шилов – один из тех, кто приветствует это давление и дополнительное внимание», – сказал защитник «Ванкувера» Иэн Коул.

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