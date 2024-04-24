Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру. Форвард «Флориды» делит 3-е место в истории НХЛ по их числу
Картер Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру.
Форвард «Флориды» поставил точку во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0).
В текущем плей-офф на счету 28-летнего канадца стало 3 (2+1) очка в 2 матчах. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 37 (17+20) баллов в 47 играх.
5 из 17 голов он забил в овертаймах (в 14 играх с ними).
Верхэге делит 3-е место в истории лиги по этому показателю с Гленном Андерсоном (5 голов, 38 игр с овертаймами), Патриком Кэйном («Детройт», 5 голов, 40 игр) и Кори Перри («Эдмонтон», 5 голов, 47 игр).
Рекорд принадлежит Джо Сакику (8 голов, 44 игры с овертаймами), на втором месте идет Морис Ришар (6 голов, 29 игр).