Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру. Форвард «Флориды» делит 3-е место в истории НХЛ по их числу

Картер Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру.

Форвард «Флориды» поставил точку во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (3:2 ОТ, 2-0).

В текущем плей-офф на счету 28-летнего канадца стало 3 (2+1) очка в 2 матчах. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 37 (17+20) баллов в 47 играх.

5 из 17 голов он забил в овертаймах (в 14 играх с ними).

Верхэге делит 3-е место в истории лиги по этому показателю с (5 голов, 38 игр с овертаймами), («Детройт», 5 голов, 40 игр) и («Эдмонтон», 5 голов, 47 игр).

Рекорд принадлежит (8 голов, 44 игры с овертаймами), на втором месте идет Морис Ришар (6 голов, 29 игр).