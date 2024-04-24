Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру. Форвард «Флориды» делит 3-е место в истории НХЛ по их числу

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Джо Сакик Кори Перри НХЛ Патрик Кэйн Гленн Андерсон Морис Ришар Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге забил 5-й гол в овертаймах матчей плей-офф за карьеру.

Форвард «Флориды» поставил точку во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ, 2-0). 

В текущем плей-офф на счету 28-летнего канадца стало 3 (2+1) очка в 2 матчах. За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 37 (17+20) баллов в 47 играх. 

5 из 17 голов он забил в овертаймах (в 14 играх с ними).

Верхэге делит 3-е место в истории лиги по этому показателю с Гленном Андерсоном (5 голов, 38 игр с овертаймами), Патриком Кэйном («Детройт», 5 голов, 40 игр) и Кори Перри («Эдмонтон», 5 голов, 47 игр). 

Рекорд принадлежит Джо Сакику (8 голов, 44 игры с овертаймами), на втором месте идет Морис Ришар (6 голов, 29 игр). 

13 комментариев
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Ответ albert_lucky
У Овечкина, как ни странно, ни одного такого гола нет.
Не вижу ничего странного
+14
0
+14
Тут надо добавить, кто сколько овертаймов сыграл
+7
0
+7
Ответ VVV1
Никитушка, только не расстраивайся! Ты - лучший:)
Флорида это вам не хухры мухры)
+5
0
+5
Ответ albert_lucky
У Овечкина, как ни странно, ни одного такого гола нет.
В ОТ в меньшинстве костьми ложатся и вратарей не снимают.
+11
-8
+3
Ответ zamzam
Тут надо добавить, кто сколько овертаймов сыграл
👌
+3
0
+3
Ответ Кефтеме
Флорида это вам не хухры мухры)
Обычное хамьё:)
+1
0
+1
бывший игрок зарешал , красота !
+1
-1
0
Чего- чего, а инстинкта "убийцы" у Верхэге не отнять
0
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0
Красавчик конечно 💪👏👌
0
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0
До сих пор удивляюсь, как ему в Айлендерс даже ни единого шанса не дали
0
0
0
Ответ Bobby Clarke
В ОТ в меньшинстве костьми ложатся и вратарей не снимают.
У Лемье тоже нет
+2
-2
0
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