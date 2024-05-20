Георгий Солянников: «Было несколько предложений. «Адмирал» проявил самый большой интерес. Для меня важно знать, что на меня рассчитывают»

Георгий Солянников высказался о переходе в «Адмирал».

– Ты вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Много ли было предложений? Ждал этого момента?

– Было несколько предложений. Но самый большой интерес и желание видеть меня в команде проявил «Адмирал». Для меня важно знать, что на меня рассчитывают.

Тренерский штаб обозначил, на какие роли меня рассматривают, поговорили о моих плюсах и минусах, указали на аспекты, на которые мне нужно обратить внимание во время самостоятельной подготовки.

Интересно было выйти на рынок, посмотреть, как будут вестись переговоры. Впервые я столкнулся с тем, что мне самому пришлось выбирать вариант продолжения своей карьеры. Это дополнительная ответственность, конечно. И только я сам отвечаю за этот выбор, и в том числе перед собой, – сказал защитник « » .