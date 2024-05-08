Солянников заработает 30 млн рублей в «Адмирале» за следующий сезон (Metaratings)

Стало известно, сколько Георгий Солянников заработает в «Адмирале».

29-летний защитник перешел во владивостокский клуб из «Лады», подписав контракт до конца сезона-2025/26.

По информации Metaratings.ru, зарплата хоккеиста в следующем сезоне составит 30 миллионов рублей.

В составе «Лады» Соляников провел 62 матча в Фонбет чемпионате и набрал 17 (3+14) очков, став вторым бомбардиром-защитником команды, показатель полезности составил «+11».