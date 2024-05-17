Солянников об отпуске: «За границей – полный релакс и разгрузка. В России посещаю экскурсии, исторические места. Псков понравился красивой архитектурой»

Георгий Солянников рассказал о разнице между отдыхом в России и за границей.

29-летний защитник стал игроком «Адмирала» в это межсезонье. В минувшем сезоне он провел 62 матча и набрал 17 (3+14) очков за «Ладу».

– Георгий, расскажи, как проводишь отпуск?

– Съездил на море, отдохнул, отвлекся от всех накопившихся за год проблем. Перезагрузился и с полными силами приступил к подготовке к сезону. Параллельно катаюсь по России. Недавно был в Пскове.

– Тебе больше нравится отдых за границей или посещать исторические места в России?

– Это два абсолютно разных вида отдыха. За границей – полный релакс, разгрузка, отрешенность от каких-либо дел. В России стараюсь больше узнать нового, посещаю экскурсии, посещаю исторические места.

Псков очень понравился, очень необычный город с красивой архитектурой, – сказал игрок «Адмирала» Георгий Солянников.