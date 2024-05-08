Соляников перешел в «Адмирал» из «Лады», контракт – до конца сезона-2025/26

Состав «Адмирала» пополнил защитник Георгий Солянников.

29-летний россиянин, игравший за «Ладу», подписал односторонний контракт до конца сезона-2025/26.

В составе «Лады» Соляников провел 62 матча в Фонбет чемпионате и набрал 17 (3+14) очков, став вторым бомбардиром-защитником команды, показатель полезности составил «+11».

Соляников больше остальных игроков команды проводил времени на льду и вошел в первую тройку по количеству заблокированных бросков. Его статистика – здесь.