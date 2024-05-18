Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на седьмой матч 21 мая 2024, НХЛ, плей-офф
Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 5,5
Счет в серии 3 – 3 (5 : 4, 3 : 4 ОТ, 4 : 3, 2 : 3, 3 : 2, 1 : 5)
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Наверное, в этой серии все и должно было решаться в седьмом матче. Две оставшиеся в плей-офф канадские команды выдали очень напряженные поединки, где практически во всех преимущество у победителя было только в одну шайбу. Тут были и невероятные камбэки, и игра в овертайме, и подвиги совсем неочевидных игроков. Все могло закончится еще в воскресенье в Эдмонтоне. Победа «Ванкувер Кэнакс» завершила бы серию, но матч получился абсолютно нетипичным для обеих команды. Во-первых, впервые одна из них победила с крупным счетом, во-вторых, ни разу не было реализовано большинство, хотя попыток было предостаточно, в-третьих, из пяти заброшенных в ворота «Ванкувера» шайб нет ни одной на счету Коннора Макдэвида или Леона Драйзайтля. Впрочем, без их участия все равно не обошлось. Все голы были заброшены после результативных передач этих хоккеистов. У первого ассистентский хет-трик, у второго два паса, причем немец в этом плей-офф вообще ни разу не уходил с площадки без результативных действий. Поначалу шестой матч серии складывался по похожему сценарию, как и все остальные. Хозяева открыли счет благодаря отличному индивидуальному проходу Дилана Холлоуэя, но гости не долго переживали, поскольку менее чем через две минуты Нильс Хегландер сравнял счет. В остальном была внимательная и довольно закрытая игра. Соперники за двадцать минут нанесли по четыре броска в створ ворот.
После перерыва картина полностью изменилась. Видимо тренер хозяев Крис Кноблаух смог донести до своих хоккеистов, что при такой игре велик риск закончить сезон. Вот тут и включился по-настоящему Коннор Макдэвид, на счету которого в пятой игре не было ни одного очка. Сначала он снабдил передачей Зака Хаймана, который забросил свою десятую шайбу в плей-офф и стал лидером по этому показателю. Затем голом отметился Эван Бушар. Так «Эдмонтон» создал себе вполне комфортное преимущество, а в самом начале третьего периода с передачи все того же Макдэвида отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. Гол Эвандера Кейна в середине заключительного отрезка игры окончательно снял все вопросы об исходе встречи. Тренер «Ванкувера» Рик Токкет продолжает полностью доверять Артуру Шилову, хотя на этот раз голкипер провел не самый лучший матч в серии. В этой связи интересно, повлияют ли пять пропущенных шайб на решение наставника оставить голкипера в воротах на предстоящую игру. Накануне стало известно, что в седьмом матче не сможет сыграть один из лучших нападающих «Ванкувера» Брок Босер, и это явно ослабит атаку команды. Большая надежда на поддержку зрителей. Вполне возможно, она окажется решающим фактором. Букмекеры считают шансы «Эдмонтон Ойлерз» на выход финал Западной конференции более предпочтительными.
- победа «Ванкувер Кэнакс» — от 3,05 (Лига Ставок) до 3,25 (Pari)
- победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,99 (BetBoom) до 2,13 (Olimpbet)
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