Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на седьмой матч 21 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 3 (5 : 4, 3 : 4 ОТ, 4 : 3, 2 : 3, 3 : 2, 1 : 5)

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Наверное, в этой серии все и должно было решаться в седьмом матче. Две оставшиеся в плей-офф канадские команды выдали очень напряженные поединки, где практически во всех преимущество у победителя было только в одну шайбу. Тут были и невероятные камбэки, и игра в овертайме, и подвиги совсем неочевидных игроков. Все могло закончится еще в воскресенье в Эдмонтоне. Победа «Ванкувер Кэнакс» завершила бы серию, но матч получился абсолютно нетипичным для обеих команды. Во-первых, впервые одна из них победила с крупным счетом, во-вторых, ни разу не было реализовано большинство, хотя попыток было предостаточно, в-третьих, из пяти заброшенных в ворота «Ванкувера» шайб нет ни одной на счету Коннора Макдэвида или Леона Драйзайтля. Впрочем, без их участия все равно не обошлось. Все голы были заброшены после результативных передач этих хоккеистов. У первого ассистентский хет-трик, у второго два паса, причем немец в этом плей-офф вообще ни разу не уходил с площадки без результативных действий. Поначалу шестой матч серии складывался по похожему сценарию, как и все остальные. Хозяева открыли счет благодаря отличному индивидуальному проходу Дилана Холлоуэя, но гости не долго переживали, поскольку менее чем через две минуты Нильс Хегландер сравнял счет. В остальном была внимательная и довольно закрытая игра. Соперники за двадцать минут нанесли по четыре броска в створ ворот.

После перерыва картина полностью изменилась. Видимо тренер хозяев Крис Кноблаух смог донести до своих хоккеистов, что при такой игре велик риск закончить сезон. Вот тут и включился по-настоящему Коннор Макдэвид, на счету которого в пятой игре не было ни одного очка. Сначала он снабдил передачей Зака Хаймана, который забросил свою десятую шайбу в плей-офф и стал лидером по этому показателю. Затем голом отметился Эван Бушар. Так «Эдмонтон» создал себе вполне комфортное преимущество, а в самом начале третьего периода с передачи все того же Макдэвида отличился Райан Ньюджент-Хопкинс. Гол Эвандера Кейна в середине заключительного отрезка игры окончательно снял все вопросы об исходе встречи. Тренер «Ванкувера» Рик Токкет продолжает полностью доверять Артуру Шилову, хотя на этот раз голкипер провел не самый лучший матч в серии. В этой связи интересно, повлияют ли пять пропущенных шайб на решение наставника оставить голкипера в воротах на предстоящую игру. Накануне стало известно, что в седьмом матче не сможет сыграть один из лучших нападающих «Ванкувера» Брок Босер, и это явно ослабит атаку команды. Большая надежда на поддержку зрителей. Вполне возможно, она окажется решающим фактором. Букмекеры считают шансы «Эдмонтон Ойлерз» на выход финал Западной конференции более предпочтительными.

победа «Ванкувер Кэнакс» — от 3,05 (Лига Ставок) до 3,25 (Pari)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 1,99 (BetBoom) до 2,13 (Olimpbet)

Где смотреть седьмой матч Ванкувер – Эдмонтон

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